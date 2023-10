Μάθιου Πέρι: «Όταν πεθάνω δεν θέλω να με θυμούνται για τα "Φιλαράκια", αλλά για τον αγώνα μου κατά των ουσιών»

Ο αγώνας του Μάθιου Πέρι κατά των εθισμών και των καταχρήσεων

Ο Μάθιου Πέρι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών στις 29 Οκτωβρίου 2023. Μέχρι στιγμής η ακριβής αιτία που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού, παραμένει άγνωστη, ενώ αναμένονται πρόσθετες εξετάσεις από το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας του Λος Άντζελες για να βγει το τελικό συμπέρασμα.

«Σε περιπτώσεις όπου η αιτία θανάτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί τη στιγμή της νεκροψίας, εκδίδεται αναβολή πιστοποιητικού μέχρι να ολοκληρωθούν πρόσθετες εξετάσεις», σημείωσε ο ιατροδικαστής του Λος Άντζελες.

Την ίδια στιγμή, άνθρωποι από κάθε πλευρά του πλανήτη θυμούνται τις καλύτερες στιγμές του ηθοποιού από τον ρόλο του ως Τσάντλερ στα «Φιλαράκια». Παρακολουθώντας όμως, κάποιες από τις τελευταίες εμφανίσεις του Μάθιου Πέρι, αξίζει να εστιάσουμε στον αγώνα του για αποτοξίνωση από εθισμούς και ουσίες, καθώς και στις βαθύτερες επιθυμίες του αγαπημένου ηθοποιού.

Ο Μάθιου Πέρι έχει μιλήσει ανοιχτά για τις καταχρήσεις, που τον έφτασαν πολλές φορές ένα βήμα πριν από τον θάνατο, θέλοντας να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερους θαυμαστές και ανθρώπους, μακριά από τον σκοτεινό δρόμο των εθισμών. Ο ίδιος, βίωσε με σκληρό τρόπο τον χωρισμό των γονιών του και έδρασε καταλυτικά στη ψυχοσύνθεση του η απόμακρη σχέση με τον πατέρα του. Είχε περιγράψει μάλιστα, ότι ως παιδί, έβλεπε τον πατέρα του μόνο μέσω τηλεόρασης για αρκετά χρόνια.

Κάτι που όπως φάνηκε του στοίχισε μετέπειτα. Οι γονείς του, έφτιαξαν ξανά τη ζωή τους επιλέγοντας νέους συντρόφους. Παρότι είχε άριστες σχέσεις με τον πατριό του, το πατρικό κενό συνέχιζε να είναι έντονο. Λίγα χρόνια αργότερα, ως έφηβος, θα ζήσει με τον πατέρα του -όμως και πάλι, οι πληγές του δεν θεραπεύονται. Ο φόβος εγκατάλειψης τον επηρέασε και στις μετέπειτα σχέσεις του. Το ειδύλλιο με την Τζούλια Ρόμπερτς έληξε πρόωρα με τον ίδιο να τη χωρίζει, επειδή φοβόταν ότι θα τον εγκαταλείψει. Κάτι που μετά από χρόνια θα μετάνιωνε διαρκώς.

Όλα αυτά καταλήγουν σε πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού, και πιο συγκεκριμένα στο μήνυμα που ήθελε να περάσει στον κόσμο, που ήταν και μία από τις τελευταίες του επιθυμίες.

Όταν ο πεθάνω, ξέρω πως ο κόσμος θα μιλά για τα Φιλαράκια, τα Φιλαράκια, τα Φιλαράκια. Και χαίρομαι για αυτό, χαίρομαι που έκανα καλή δουλειά σαν ηθοποιός, όπως και για το ότι έδωσα πολλές ευκαιρίες στον κόσμο να σπάσει πλάκα με τις δυσκολίες μου στο ίντερνετ. Όταν πεθάνω όμως, θα ήταν ωραίο αν στη λίστα των "κατορθωμάτων" μου, ο ρόλος μου στα "Φιλαράκια" να είναι πολύ πιο πίσω από τα πράγματα που έκανα για να βοηθήσω τους άλλους».

«Θα ήθελα ο κόσμος να με θυμάται ως έναν άνθρωπο που έζησε καλά, αγαπήθηκε πολύ, αλλά προτεραιότητα του είναι να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν εθιστεί. Αυτό θέλω μόνο».

I thought that was a quote from his book. It’s not, he said it on stage. #matthewperry pic.twitter.com/IzCXAYp9rZ