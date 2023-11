Σελίν Ντιόν: H πρώτη δημόσια εμφάνιση έπειτα από 3,5 χρόνια

Η σπάνια εμφάνιση της Σελίν Ντιόν στο Λας Βέγκας, εν μέσω μάχη με την ασθένεια του «Stiff Person»

Χαλαρή, ευδιάθετη, χαμογελαστή και χαμηλών τόνων, η Σελίν Ντιόν μπαίνει στα αποδυτήρια της ομάδας χόκεϊ της πατρίδας της, προκειμένου να συγχαρεί τους παίκτες για τον αγώνα τους. Πρόκειται για μια σπάνια εμφάνιση της τραγουδίστριας, αφού η ίδια έχει βάλει «στον πάγο» τόσο την μουσική της καριέρα, όσο και τη δημόσια ζωή, δίνοντας μάχη με ένα σοβαρό νευρολογικό σύνδρομο. Αυτή είναι μια σπάνια δημόσια εμφάνιση της Ντιόν, ύστερα από 3,5 περίπου χρόνια.



Tι είναι το σύνδρομο του «δυσκίνητου ανθρώπου» από το οποίο πάσχει η Σελίν:



To σύνδρομο του «Stiff Person» είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή ασαφούς αιτίας που χαρακτηρίζεται από προοδευτική ακαμψία και δυσκαμψία. Η δυσκαμψία επηρεάζει κυρίως τους μυς του κορμού και συνοδεύεται από σπασμούς, με αποτέλεσμα τις σταδιακές παραμορφώσεις της στάσης. To βασικότερο σύμπτωμα, σύμφωνα με το Yale Medicine, είναι η μυϊκή δυσκαμψία στον κορμό και τα άκρα, μαζί με επεισόδια μυϊκών σπασμών. Αυτά μπορεί να προκληθούν από περιβαλλοντικά ερεθίσματα (όπως δυνατοί θόρυβοι) ή από ψυχολογικούς παράγοντες όπως είναι το συναισθηματικό στρες.

Την Δευτέρα 30 Οκτωμβρίου, η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο Λας Βέγκας προκειμένου να παρακολουθήσει έναν αγώνα χόκεϊ στην T-Mobile Arena μεταξύ των Vegas Golden Knights και της ομάδας της πατρίδας της, των Montreal Canadiens. Παρ' όλο που η ομάδα της έχασε, όλοι είχαν καλή διάθεση στα αποδυτήρια μετά το πέρας του αγώνα, καθώς η Ντιόν συζητούσε με την ομάδα και έδειχνε ευδιάθετη.

Celine Dion makes first appearance in nearly 4 years amid stiff-person syndrome battle https://t.co/YhWajFJQFM pic.twitter.com/2nWmFvWqSR