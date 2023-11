Εντυπωσιακές οι λήψεις της Dua Lipa από την ανακοίνωση του νέου της τραγουδιού

Η ποπ κουλτούρα συζητά για την Dua Lipa, non stop και όχι άδικα. Μετά τις διακοπές της σε Ελλάδα και Αλβανία, έχει επιστρέψει δυναμικά για μια νέα μουσική σεζόν, ανακοινώνοντας το νέο της τραγούδι. Οι fans περίμεναν με ανυπομονησία την επόμενη δουλειά της ερμηνεύτριας, αφού το τελευταίο τραγούδι της «Future Nostalgia», σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, το νέο τραγούδι έχει τίτλο «Houdini» (Χουντίνι) και αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου. Στην ανάρτηση αποκαλύπτεται το artwork του τραγουδιού, με την κοκκινομάλλα πλέον Dua Lipa να γλείφει τη γλώσσα του ειδώλου της σε καθρέπτη, ενώ προηγήθηκαν ποστ με teasers και εικόνες που παραπέμπουν στον Χάρι Χουντίνι, γνωστό μάγο από την Ουγγαρία, ο οποίος άφησε ιστορία για τις συναρπαστικές αποδράσεις του.



Η πασίγνωστη τραγουδίστρια είχε προϊδεάσει το κοινό για μια νέα κυκλοφορία τραγουδιού, αφού είχε εξαφανίσει όλες τις πρόσφατες αναρτήσεις από το instagram account της. Μια γνωστή τακτική την οποία κάνουν αρκετοί celebrities, πριν από μια μεγάλη ανακοίνωση. Να σημειωθεί πως πριν από έναν χρόνο περίπου, σε podcast της «At Your Service», η Dua Lipa είπε στον Elton John, ότι βρίσκεται «στα μισά του νέου της άλμπουμ». Λίγο αργότερα, σε συνέντευξη της στο «Variety» δήλωσε πως πρόσθεσε πολλές αλλαγές στο νέο άλμπουμ που ετοιμάζει.

Υπάρχουν, πάντως, υποψίες ότι η Dua Lipa θα απομακρυνθεί από την ποπ και τις ντίσκο επιρροές, όπως την ακούσαμε στο «Future Nostalgia», και θα πάει σε ύφος πιο κοντά στο psychedelic, με επιρροές από τη δεκαετία του 1970.

Σε εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν από τους λογαριασμούς της Dua Lipa, την είδαμε να έχει ένα κλειδί μέσα στο στόμα της. Ένα ακόμη στοιχείο που μας παραπέμπει στην ζωή του μάγου Χουντίνι, καθώς μια θεωρία για το πώς δραπέτευε από τα δεσμά του, έλεγε ότι η σύζυγός του είχε ένα κλειδί στο στόμα της και του το έδινε όταν τον φιλούσε.

catch me or I go... pic.twitter.com/4OPbXjtdAN