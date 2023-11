Ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα του 20ου αιώνα, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, μίλησε για τη σφοδρή σχέση της με τον γιο του Τσάρλι Τσάπλιν

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ έχει αναφερθεί ξανά στον σεξισμό που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Τώρα, σε συνέντευξη της στο BBC, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό με τον γιο του Τσάρλι Τσάπλιν, Σίντνεϊ Τσάπλιν, όταν και οι δύο πρωταγωνίστησαν στο «Funny Girl» -ένα μιούζικαλ παραγωγής 1968, που ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ τη δεκαετία του 1960.

«Δεν μου αρέσει καν να μιλάω για αυτό», είπε η τραγουδίστρια και ηθοποιός στο BBC, με αφορμή την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης αυτοβιογραφίας με τίτλο «My name is Barbra». «Είναι απλώς για ένα άτομο που ήταν ερωτευμένο μαζί μου - κάτι που ήταν ασυνήθιστο - και όταν του είπα ότι εγώ δεν θέλω να έχω σχέση μαζί του, στράφηκε εναντίον μου με τέτοιο τρόπο που ήταν πολύ σκληρός», εκμυστηρεύτηκε η καλλιτέχνης.

Η ίδια κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αποκάλυψε ότι ο Σίντνεϊ Τσάπλιν της μιλούσε με απαίσιο τρόπο, σε σημείο που η συγκεκριμένη εμπειρία την άφησε «αναστατωμένη» και συνέβαλε στο να εγκαταλείψει τις «ζωντανές» εμφανίσεις για 27 χρόνια.

«Άρχισε να μουρμουρίζει, ενώ μιλούσα στη σκηνή. Τρομερές λέξεις. Καταραμένες λέξεις. Και δεν με κοίταζε πια στα μάτια. Και ξέρετε, όταν παίζεις θέατρο, είναι πολύ σημαντικό να κοιτάς τον άλλον και να αντιδράς σε αυτόν», σημείωσε.

Ωστόσο, όπως τόνισε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, ακόμα και όταν σταμάτησε τις ζωντανές εμφανίσεις, οι άντρες με τους οποίους συνεργάστηκε τα επόμενα χρόνια, αποδείχτηκαν προβληματικοί.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Γουόλτερ Ματάου, ο οποίος την ταπείνωσε στα γυρίσματα του «Hello, Dolly!», αλλά και ο Φρανκ Πίρσον, ο οποίος τη διέσυρε δημόσια, αποκαλώντας τη «control freak, που απαιτούσε συνεχώς περισσότερα κοντινά πλάνα».

«Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, εξακολουθώ να πληγώνομαι από τις προσβολές»

Κατά τη συνέντευξή της στο BBC, η Στρέιζαντ αναφέρθηκε επίσης σε προσβολές σχετικά με την εμφάνισή της στο ξεκίνημα της καριέρας της. «Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, εξακολουθώ να πληγώνομαι από τις προσβολές και δεν μπορώ να πιστέψω τους επαίνους», δήλωσε.





«Δεν έχω διασκεδάσει πολύ στη ζωή μου, για να σας πω την αλήθεια, και θέλω να διασκεδάσω περισσότερο», εκμυστηρεύτηκε η ίδια.

Παράλληλα, τόνισε ότι παρά τη σημαντική επιτυχία της, που περιλαμβάνει 150 εκατ. πωλήσεις δίσκων, εννέα Χρυσές Σφαίρες, τέσσερα Emmy και δύο Όσκαρ (για υποκριτική και σύνθεση τραγουδιών), αισθάνεται λίγη ευτυχία όταν κοιτάζει πίσω στη ζωή της.

Αναφερόμενη στην παιδική της ηλικία, η Στρέιζαντ δήλωσε ότι έφυγε από το σπίτι στα 16 της και έπιασε δουλειά ως υπάλληλος, ενώ δούλευε τα Σαββατοκύριακα ως ταξιθέτρια σε θέατρο, ώστε να παρακολουθεί τις τελευταίες παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ.

«Πληρωνόμουν 4,50 δολάρια, νομίζω ότι ήταν, αλλά πάντα έκρυβα το πρόσωπό μου γιατί πίστευα ότι κάποια μέρα θα γινόμουν γνωστή». «Δεν είναι αστείο; Δεν ήθελα οι άνθρωποι να με αναγνωρίσουν στην οθόνη και να ξέρουν ότι κάποτε τους έδειξα τις θέσεις τους».

Το όνειρό της να γίνει διάσημη άρχισε να γίνεται πραγματικότητα το 1960, όταν συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό ταλέντων με έπαθλο 50 δολάρια και δείπνο. Εκείνο το βράδυ, η φίλη του κωμικού Τάιγκερ Χέινς της είπε: «Κοριτσάκι μου, βλέπω παντού σημάδια δολαρίου πάνω σου». H ίδια κέρδισε τον διαγωνισμό και μετά από αυτό η πορεία της ήταν αξιοσημείωτη.