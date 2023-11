Μετά τις δηλώσεις του, που προκάλεσαν πλήθος αρνητικών σχολίων, ο Τίμπαλαντ ζήτησε δημόσια συγγνώμη στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του στο «Sounds Architects: A Producer Conversation», ο παραγωγός προχώρησε σε ακραία σχόλια εις βάρος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία του με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Ειδικότερα, σε σχετική ερώτηση για τις αποκαλύψεις που έκανε η σούπερ σταρ στην αυτοβιογραφία της, για τη σχέση τους με τον Τίμπερλεϊκ, απάντησε: «Ήθελα να του τηλεφωνήσω και να του πω “Τζέι, πρέπει να βάλεις ένα φίμωτρο σε αυτή την τρελή”», προκαλώντας χαμό στα social media.

Ο παραγωγός ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να κάνει κάτι για να τραβήξει την προσοχή του κόσμου. «Ξέρετε κάτι; Ζούμε στην εποχή των social media και όλοι θέλουν να γίνουν viral. Το καταλαβαίνω γιατί αυτός είναι ο τρόπος που βγάζεις χρήματα» ήταν η δήλωσή του.

Όμως μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του στα social media, με πολλούς να να τις χαρακτηρίζουν «μισογυνιστικές, κακόβουλες κι άσχημες», ο Τίμπαλαντ βγήκε ζωντανά στο TikTok, δείχνοντας μεταμέλεια. «Ζητώ συγγνώμη από τους θαυμαστές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, και από εκείνη», είπε. «Έχεις μια φωνή. Λες αυτό που θέλεις να πεις. Ποιος είμαι εγώ που θα σου πω τι να μην πεις. Έκανα λάθος που το είπα αυτό», ανέφερε. Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας ότι σέβεται τις γυναίκες.

Στην αυτοβιογραφία της «The Woman in Me» η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται πολλές κρυφές λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, μεταξύ αυτών μία επώδυνη εμπειρία που κρατούσε μυστική για 20 χρόνια.

Ειδικότερα, αποκαλύπτει ότι έμεινε έγκυος όταν είχε σχέση με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Φυσικά και ήταν δικό του το παιδί, όμως έκανε έκτρωση διότι εκείνος δεν ήταν έτοιμος. «Ήταν έκπληξη, αλλά για εμένα δεν ήταν και τραγωδία. Αγαπούσα τόσο πολύ τον Τζάστιν. Πάντα περίμενα ότι θα κάναμε οικογένεια κάποια στιγμή. Απλώς ήρθε πολύ νωρίτερα απ’ όσο περίμενα», αναφέρει χαρακτηριστικά.