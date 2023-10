Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκανε έκτρωση επειδή «ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ δεν ήθελε να γίνει πατέρας»

Η Μπρίτνεϊ δεν είναι σίγουρη πως πήρε τη σωστή απόφαση - δεν θα τερμάτιζε την εγκυμοσύνη, αν ήταν μόνη της σε όλο αυτό

Για πρώτη φορά, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται μία επώδυνη εμπειρία που κρατούσε μυστική για 20 χρόνια. Στην αυτοβιογραφία της, The Woman in Me, αποκαλύπτει ότι έμεινε έγκυος όταν είχε σχέση με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Φυσικά και ήταν δικό του το παιδί, όμως έκανε έκτρωση διότι εκείνος δεν ήταν έτοιμος.

«Ήταν έκπληξη, αλλά για εμένα δεν ήταν και τραγωδία. Αγαπούσα τόσο πολύ τον Τζάστιν. Πάντα περίμενα ότι θα κάναμε οικογένεια κάποια στιγμή. Απλώς ήρθε πολύ νωρίτερα απ’ όσο περίμενα», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Αλλά ο Τζάστιν σίγουρα δεν χάρηκε για την εγκυμοσύνη. Είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να έρθει ένα μωρό στις ζωές μας, ότι ήμασταν πάρα πολύ μικροί». Britney Spears: Οι αποκαλύψεις για τα 13 χρόνια της επιτήρησης της - «Κρατήστε την μακριά από μαχαίρια»

Το People US ζήτησε την πλευρά του τραγουδιστή, όμως προς το παρόν, οι εκπρόσωποί του δεν έχουν τοποθετηθεί.

«Δεν ξέρω αν ήταν η σωστή απόφαση», συνεχίζει η Μπρίτνεϊ. «Αν το είχα πάρει πάνω μου, δεν θα το είχα κάνει. Κι όμως, ο Τζάστιν ήταν απόλυτα βέβαιος πως δεν ήθελε να γίνει πατέρας».

Σχετικά με τη διαδικασία της άμβλωσης, αναφέρει πως παραμένει «ένα από τα πιο οδυνηρά πράγματα που έχω ζήσει».

Τα pop icons χώρισαν το 2002. Θα μάθουμε τα πάντα για τη σχέση τους στο τέλος του μήνα, όταν επιτέλους κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία της Σπίαρς.