Μπρίτνει Σπίαρς: Το εξώφυλλο και η ημερομηνία της πολυαναμενόμενης αυτοβιογραφίας της, "The Woman In Me"

Έφτασε η ώρα να πει την ιστορία της με δικά της λόγια

Οι αυτοβιογραφίες των celebrities έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφορούν πρόσωπα που νιώθεις ότι ξέρεις. Όταν όμως μιλάμε για εκείνους που γνωρίζεις ότι έχουν περάσει δύσκολα, μέσα από εξαρτήσεις, όπως ο Μάθιου Πέρι ή μέσα από ψυχικές νόσους και καταπίεση, όπως η Μπρίτνει Σπίαρς, ξέρεις ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.

Η Μπρίτνει μπορεί να έχει αποσυρθεί μουσικά (ελπίζουμε όχι για πάντα), με εξαίρεση το ντουέτο της με τον Έλτον Τζον πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά η αυτοβιογραφία της "The Woman In Me" είναι έτοιμη, με εξώφυλλο και ημερομηνία κυκλοφορίας. Στις 24 Οκτωβρίου, το βιβλίο της θα είναι διαθέσιμο ενώ είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, αλλά όχι στην Ελλάδα.

«Η απίστευτη κατάθεση που έδωσε η Σπίαρς στο δικαστήριο ταρακούνησε τον κόσμο, άλλαξε τη νομοθεσία και έδειξε το θάρρος και το κουράγιο που διαθέτει. Είμαι σίγουρη ότι το βιβλίο της θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο και θα είναι το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο περήφανοι που τη βοηθήσαμε να μοιραστεί επιτέλους την ιστορία της», δήλωσε η Αντιπρόεδρος του εκδοτικού οίκου Gallery Books, Jennifer Bergstrom.

Τον Ιούνιο του 2021, η Μπρίτνει απαλλάχθηκε από την κηδεμονία του πατέρα της, μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, και απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της περιουσίας, αλλά κυρίως της ζωής της. Αυτή η περίοδος της ζωής της θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι του βιβλίου, μέσα από τα δικά της λόγια. «Το "The Woman In Me" είναι μία γενναία ιστορία για την ελευθερία, τη δόξα, τη μητρότητα, την επιβίωση, την πίστη και την ελπίδα», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. Εμείς απλώς μετράμε αντίστροφα γιατί είναι βέβαιο ότι θα κάνει αποκαλύψεις.