Η Μπιάνκα Σένσορι αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από το γάμο της με τον Κάνιε Γουεστ

«Έχει καταλάβει τους τρόπους χειραγώγησης του και αρχίζει να βλέπει τα πράγματα ως εξωτερικός παρατηρητής»

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σένσορι, λίγο μόλις καιρό μετά τις περιπέτειές τους στην Ιταλία που έγιναν πρωτοσέλιδο -οι παπαράτσι φαίνεται πως τους τσάκωσαν την ώρα που του έκανε στοματικό έρωτα αλλά και την εμφάνισή της στους δρόμους με καλσόν και ένα μαξιλάρι- αποφάσισαν να κάνουν ένα break.

Αυτό υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η αμερικανική «Sun». Συγκεκριμένα άτομα από το κοντινό τους περιβάλλον εκμυστηρεύτηκαν ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε στα μέσα Οκτωβρίου και πως ρόλο έπαιξε η παρέμβαση κοντινών ατόμων της Σένσορι.

