Η Τέιλορ Σουίφτ ανέβαλε συναυλία λόγω καύσωνα -Μια θαυμάστριά της νεκρή

Τα μηνύματά της στα social media

Η Τέιλορ Σουίφτ αναγκάστηκε να αναβάλλει μια συναυλία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας λόγω των υψηλών θεροκρασιών. Αυτές, σε συνδυασμό με την υγρασία κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη.

Η αλήθεια είναι πως η τραγουδίστρια μπορεί να ζει τον έρωτά της και να είναι ευτυχισμένη, σκορπώντας παντού χαμόγελα, όμως το τελευταίο διάστημα η ψυχολογική της κατάσταση δεν είναι καλή.

Την Παρασκευή, μια φαν της, η 23χρονη Ana Clara Benevides πέθανε λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία της. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ανακοινωθεί, η βραζιλιάνικη εφημερίδα Fohla de S Paulo ανέφερε ότι κατέρρευσε καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Μόλις το έμαθε η τραγουδίστρια ανέβασε το παρακάτω μήνυμα συγκλονισμένη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά χάσαμε μια θαυμάστρια νωρίτερα απόψε, πριν από το σόου μου. Δεν μπορώ καν να σας πω πόσο συντετριμμένη είμαι από αυτό».

Και έκλεισε ως εξής: «Υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες που έχω, εκτός ότι ήταν απίστευτα όμορφη και πολύ νέα. Δεν θα μπορέσω να μιλήσω γι' αυτό από τη σκηνή, γιατί νιώθω να με κατακλύζει η θλίψη όταν προσπαθώ ακόμα και να μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι βαθιά αυτή την απώλεια και οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους της».

Και στις προηγούμενες συναυλίες της στην ίδια χώρα, πολλοί αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία λόγω της υπερβολικής ζέστης με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να τους πετάει από τη σκηνή μπουκαλάκια με νερό.

🏟️| Taylor throwing a water bottle to a fan who needs help while singing All Too Well 💪 #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/LfjPphKXI9