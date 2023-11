Σούκι Γουότερχαουζ - Ρόμπερτ Πάτινσον: Περιμένουν και επίσημα το πρώτο τους παιδί

Μετά από 5 κοινής ζωής, Σούκι Γουότερχαουζ και Ρόμπερτ Πάτινσον, κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους

Οι φήμες περί εγκυμοσύνης της διάσημης τραγουδίστριας είχαν κάνει την εμφάνιση τους εδώ και καιρό, ωστόσο τίποτα δεν είχε επιβεβαιωθεί από το διάσημο ζευγάρι, μέχρι και πριν λίγες ώρες.



Η 31χρονη Σούκι Γουότερχαουζ ανακοίνωσε μέσα από μια εμφάνιση της, κάτι το οποίο δεν μπορούσε άλλο πια να κρυφτεί: «Αποφάσισα να φορέσω κάτι ιδιαίτερα λαμπερό σήμερα γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή από κάτι άλλο που συμβαίνει», είπε σε ένα βίντεο ενώ έκανε χειρονομία δείχνοντας την ελαφρώς φουσκωμένη κοιλιά της.

“I decided to wear something practically sparkly today to try to distract you from something else thats what’s going on. I'm not sure if it’s working”



WE ALL KNEW BUT ITS OFFICIAL NOW, She’s SO MOTHER!🥰✨🤍 pic.twitter.com/xGEZHbQume