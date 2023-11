Πρώην μοντέλο κατηγορεί τον Αξλ Ρόουζ για βιασμό: «Ήταν σε κατάσταση μανίας»

«Της συμπεριφέρθηκε λες και ήταν ιδιοκτησία του, χρήσιμη μόνο για τη σεξουαλική του ευχαρίστηση», αναφέρει η μήνυση

Πρώην μοντέλο κατηγορεί τον frontman των Guns N’ Roses για σεξουαλική επίθεση που, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, συνέβη το 1989.

Η Σέιλα Κένεντι, όπως ονομάζεται, υποστηρίζει ότι ο Αξλ Ρόουζ τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδκοχείου τη νύχτα που γνωρίστηκαν, όταν εκείνη ήταν 26 κι εκείνος 27 ετών. Γνωρίστηκαν σε κλαμπ, εκείνος έπειτα την κάλεσε σε πάρτι στο ξενοδοχείο του, όμως δεν κάλεσε και τη φίλη της καθώς, σύμφωνα με το Rolling Stone που δημοσίευσε τα νομικά έγγραφα, «δεν ήταν αρκετά σέξι». Εκείνη ζήτησε συγγνώμη και τον ακολούθησε, μαζί με τον Ρίκι Ράκτμαν που αργότερα έγινε παρουσιαστής στο MTV.

Όταν έφτασαν στο δωμάτιο, η Κένεντι ισχυρίζεται πως ο Ρόουζ τους κέρασε ποτό και κοκαΐνη. Όταν εκείνη πήγε στην τουαλέτα, ο Ρόουζ την περίμενε στην πόρτα και, βγαίνοντας, «τη στρίμωξε στον τοίχο και τη φίλησε».

«Ο Ρόουζ άρεσε στην Κένεντι και δεν την πείραξε αυτό. Ήταν ανοιχτή στο να κοιμηθεί μαζί του, αν τα πράγματα προχωρούσαν», αναφέρει η μήνυση. Εκείνη, έφυγε από το δωμάτιο και πήγε στο πάρτι, τη στιγμή που ο τραγουδιστής άρχισε να κάνει σεξ με ένα μοντέλο «επιθετικά, εκείνη φαινόταν να πονάει», και η Κένεντι ένιωσε άβολα. Έφυγε και άκουσε γυαλιά να σπάνε, τον Ρόουζ να φωνάζει και, στο άκουσμα του ήχου, ο Ράκτμαν φέρεται να είπε στην Κένεντι: «Δεν θα πάει καλά».

Η Κένεντι υποστηρίζει ότι ο Ρόουζ πήγε προς το μέρος της, την έριξε στο πάτωμα και την έσυρε προς το δωμάτιο του παρουσιαστή, προκαλώντας της αιμορραγία. Όταν έφτασαν εκεί, την πέταξε στο κρεβάτι, πήρε το καλσόν της και της έδεσε τα χέρια, πίσω από την πλάτη της.

Στην αγωγή, το μοντέλο ισχυρίζεται ότι πως βρισκόταν «σε σεξουαλική, βίαιη μανία» και τη βίασε. «Η Κένεντι δεν συναίνεσε και ένιωσε αδύναμη μπροστά του».

«Της συμπεριφέρθηκε λες και ήταν ιδιοκτησία του, χρήσιμη μόνο για τη σεξουαλική του ευχαρίστηση».

Ο δικηγόρος του Αξλ Ρόουζ, αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Θα το θέσουμε απλά: Το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν συνέβη», αναφέρει η επίσημη δήλωσή του.

«Παρότι ο κύριος Ρόουζ δεν αρνείται την πιθανότητα να έβγαλε φωτογραφία με θαυμάστριες, δεν θυμάται να γνωρίζει ή να μιλά στην ενάγουσα, και μέχρι σήμερα δεν είχε ακούσει αυτές τις κατηγορίες που αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας. Ο κύριος Ρόουζ είναι σίγουρος πως θα κερδίσει την υπόθεση».

Η Κένεντι, πάντως, έχει αναφερθεί στη συγκεκριμένη επίθεση και το 2016, στην αυτοβιογραφία της με τίτλο No One’s Pet, αλλά και το 2021, στο ντοκιμαντέρ Look Away που αφορούσε στα σεξουαλικά εγκλήματα στη μουσική βιομηχανία. Στη μήνυσή της, κατηγορεί τον Ρόουζ και για άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, προς τις πρώην συντρόφους του Έριν Έβερλι και Στέφανι Σέιμορ. Η Έβερλι μήνυσε τον Ρόουζ για κακοποίηση το 1994, στο Λος Άντζελες, και το ζήτημα λύθηκε εξωδικαστικά.