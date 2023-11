Μάθιου Πέρι: Ο πατριός του, Κιθ Μόρισον, καλεί τον κόσμο να πραγματοποιήσει δωρεές στη μνήμη του

Ένα μήνα μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, ο πατριός του παρακινεί τον κόσμο να κάνει δωρεές στη μνήμη του

«Αυτό δεν είναι κάτι που συνηθίζω να κάνω», έγραψε σε ανάρτησή του στα social ο Κιθ Μόρισον, πατριός του Μάθιου Πέρι. «Αλλά φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και αύριο είναι η “Giving Tuesday”», συνέχισε ο παρουσιαστής του «Dateline» στο X, πρώην Twitter.

Στη συνέχεια, ο ίδιος προσπάθησε να παρακινήσει τον κόσμο να κάνει δωρεές στο «Matthew Perry Foundation», τον οργανισμό που ιδρύθηκε στις 3 Νοεμβρίου, προς τιμή του Μάθιου Πέρι.

«Κάντε ό,τι μπορείτε – θα ήταν ευγνώμων», συνέχισε ο Κιθ Μόρισον. Η δημιουργία ενός τέτοιου οργανισμού, με αποστολή να βοηθάει όσους παλεύουν με εθισμούς ήταν όνειρο του Μάθιου Πέρι. Σε ανακοίνωση του ιδρύματος πριν ένα μήνα, τονιζόταν: «Στο πνεύμα της διαρκούς δέσμευσης του Μάθιου Πέρι να βοηθά άλλους που παλεύουν με την ασθένεια του εθισμού, ξεκινάμε ένα ταξίδι για να τιμήσουμε την κληρονομιά του ιδρύοντας το Ίδρυμα στο όνομά του, καθοδηγούμενοι από τα δικά του λόγια και τις εμπειρίες του και από το πάθος του να κάνει τη διαφορά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές».

