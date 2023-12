Η Μπίλι Άιλις κάνει coming out: «Δεν ήταν προφανές; Μου αρέσουν τα κορίτσια»

Επιβεβαίωσε τα όσα είχε δηλώσει στο Variety και αναφέρθηκε στην ανταπόκριση του κοινού μετά την αποκάλυψή της

Η Μπίλι Άιλις όπως σε είχαμε ενημερώσει σε συνέντευξη που έδωσε τον περασμένο μήνα για το εξώφυλλό του τεύχους του Variety, Power of Women, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων πως την ελκύουν οι γυναίκες.

Μέχρι σήμερα όμως δεν είχε επιβεβαιωθεί το coming out της. Τώρα, σε πρόσφατες δηλώσεις της μίλησε γι' αυτό και αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση του κοινού, αμέσως μετά την αποκάλυψή της.

Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να κάνει coming out στη συνέντευξή της και απάντησε: «Όχι δεν το έκανα, αλλά σκέφτηκα… Δεν ήταν προφανές; Απλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος δεν το ήξερε».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πραγματικά στην έννοια του coming out, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Απλά σκέφτομαι, γιατί δεν μπορούμε απλά να υπάρχουμε; Το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό και απλά δεν μίλησα γι’ αυτό…».

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp