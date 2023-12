Η Μάργκο Ρόμπι προσπαθεί να δώσει συνέντευξη, όσο ο σύζυγός της της τσιμπά τον πισινό, στο πιο cute βίντεο της ημέρας

To viral στιγμιότυπο, από την εμφάνιση της Μάργκο Ρόμπι στα Gotham Awards, παρέα με τον σύντροφο της

Είναι ένα ζευγάρι που δεν κάνει τόσο συχνά δημόσιες εμφανίσεις. Ακόμη και τις φορές που η Μάργκο Ρόμπι συνοδεύεται από τον σύντροφο της, Τομ Άκερλεϊ, τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα, και «καθώς πρέπει». Μέχρι που ήρθαν τα Gotham Awards, στα οποία το διάσημο ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί και τα πράγματα εξελίχθηκαν κάπως διαφορετικά.

Κάποια στιγμή, καθώς πόζαραν χαμογελαστοί και ανέμελοι μπροστά από τους φωτογράφους του κόκκινου χαλιού, και ενώ η Μάργκο Ρόμπι προσπαθούσε να δώσει συνέντευξη, τελικά άρχισε να γελάει νευρικά, με την ντροπή να αποτυπώνεται στο πρόσωπο της. Όχι την αμήχανη ντροπή, αλλά αυτή που απλά σε κάνει να κοκκινίζεις και να χαμογελάς ακατάπαυστα, μη μπορώντας να συγκεντρωθείς πουθενά αλλού.

Margot Robbie's husband Tom Ackerley appears to show Margot a little PDA on the Gotham Awards carpet. 😏 pic.twitter.com/NaHkDJ8Mp4 — Entertainment Tonight (@etnow) November 30, 2023

Αιτία πίσω από αυτή την απερίγραπτα cute αντίδραση της Μάργκο Ρόμπι, είναι ο σύντροφος της Τομ. Αφού μπορεί στις κάμερες να μην φαίνονται οι κινήσεις του, αλλά σύμφωνα με μάρτυρες που βρέθηκαν στην εκδήλωση, το μόνο που έκανε, είναι να χουφτώνει την υπέροχή σύζυγό του, μπροστά σε όλους. Διακριτικά μεν, αλλά όχι τόσο όσο να την αφήσει προσηλωμένη στη συνέντευξή της.

Margot Robbie GIGGLES with joy when husband Tom Ackerley 'pinches her bottom' on the red carpet at the Gotham Awards in NYC https://t.co/cCzuMzSEnf

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 28, 2023

To διάσημο ζευγάρι, γνωρίστηκε το 2013, ενώ μέσα σε ένα χρόνο αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Το 2016 έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και παντρεύτηκαν σε μια μυστική τελετή με μόλις 50 καλεσμένους. Έκτοτε αποτελούν ένα από τα πιο «low-key» ζευγάρια του Χόλιγουντ, κρατώντας την προσωπική τους ζωή ιδιωτική και τουλάχιστον ενδιαφέρουσα, αν κρίνουμε από το cute στιγμιότυπο τους στο κόκκινο χαλί των Gotham. Εμάς, σίγουρα θα μας άρεσε να τους βλέπουμε πιο συχνά μαζί σε δημόσιες εμφανίσεις, ειδικά αν μας χαρίζουν τέτοια στιγμιότυπα.