Νορθ Γουέστ: Η καινούργια της τσάντα έχει κρυστάλλους και το πρόσωπο της Κιμ που κλαίει

Η Νορθ Γουέστ έλαβε το καλύτερο χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο: Μία τσάντα Αlexander Wang, πάνω στην οποία υπάρχει το πρόσωπο της Κιμ Καρντάσιαν που κλαίει.

Η τσάντα άρεσε και στην Κιμ, η οποία την έκανε IG story την Κυριακή και έγραψε «την κλέβω».

North West was gifted a crying face bag of mom Kim Kardashian from Alexander Wang. pic.twitter.com/ubeUMndu3t