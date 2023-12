Η Πόλα Αμπντούλ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του παραγωγού Νάιτζελ Λίθγκοου για σεξουαλικές επιθέσεις

Όσα αναφέρει για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε

Η τραγουδίστρια και χορεύτρια Πόλα Αμπντούλ, κατέθεσε αγωγή σε βάρος του Bρετανού τηλεοπτικού παραγωγού Νάιτζελ Λίθγκοου, καταγγέλλοντας τον για σεξουαλικές επιθέσεις το διάστημα που συνεργάζονταν σε τηλεοπτικά show ανάδειξης ταλέντων που αγαπήθηκαν πολύ από το τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε την Παρασκευή σε δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες, αυτό συνέβη δύο φορές.

Την πρώτη μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου, μετά το τέλος μιας ημέρας με οντισιόν για το «American Idol», όπου και ενημέρωσε αμέσως τους συνεργάτες της αλλά δεν κινήθηκε νομικά εναντίον του και επειδή φοβήθηκε μήπως χάσει τη δουλειά της και επειδή είχε υπογράψει συμφωνητικό εχεμύθειας όπου δεν της επέτρεπε να μιλήσει δημοσίως για τίποτα που αφορούσε στα γυρίσματα.

Τη δεύτερη φορά στον καναπέ του σπιτιού του στο Λος Άντζελες έπειτα από ένα δείπνο εργασίας -στην εποχή όπου ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του «So You Think You Can Dance».

Επίσης, στην αγωγή της αναφέρει μεταξύ άλλων πως κάποτε ο Λίθγκοου της τηλεφώνησε για να την κοροϊδέψει, τονίζοντάς της χαρακτηριστικά πως «πέρασαν επτά χρόνια και επήλθε παραγραφή», ενώ υποστήριξε πως ήταν μάρτυρας και ανάλογης επίθεσής του σε βοηθό στο «So You Think You Can Dance».

Η αγωγή κατατέθηκε λίγα 24ωρα πριν από την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου που προβλέπεται σε νόμο της Καλιφόρνιας για προσφυγές θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν παραγραφεί.

Η θέση του Νάιτζελ Λίθγκοου στις κατηγορίες

Ο ίδιος αρνείται όσα του καταλογίζει, σύμφωνα με το TMZ. «Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Πόλα κι εγώ συναναστρεφόμασταν ως αγαπημένοι – εντελώς πλατωνικά – φίλοι και συνάδελφοι. Χθες, όμως, ενημερώθηκα για αυτούς τους ισχυρισμούς μέσω του Τύπου και θέλω να είμαι σαφής: όχι μόνον είναι ψευδείς, αλλά είναι βαθύτατα προσβλητικοί για εμένα και για όσα πρεσβεύω».