Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία» - «Οι νέες φήμες είναι σκουπίδια»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες ότι δουλεύει πάνω σε νέο άλμπουμ

Το πάλαι ποτέ pop icon, μίλησε και ξεκαθάρισε τα πράγματα. Με μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έβαλε «τέλος» στις φήμες σχετικά με την επιστροφή της στη μουσική βιομηχανία.

Αφορμή, ήταν ουσιαστικά τα νέα δημοσιεύματα από το Page Six, τα οποία ανέφεραν ότι η Σάρλοτ Έμμα Άτσισον (Charli XCX) και η Τζούλια Μάικλς θα δούλευαν μαζί με την Μπρίτνεϊ σε ένα νέο άλμπουμ. Άλλα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πιθανή επιστροφή της star στο προσκήνιο. «Αυτή τη στιγμή, η διοίκηση και η A&R προσπαθούν να την ενθουσιάσουν με τη μουσική», ανέφερε μια πηγή στο Rolling Stone. «Για την ώρα, δεν ασχολείται ενεργά με ηχογραφήσεις, αλλά ετοιμάζουν τραγούδια για να της τα παρουσιάσουν».

«Για να ξεκαθαρίσουμε, τα περισσότερα νέα είναι σκουπίδια. Λένε συνέχεια, ότι απευθύνομαι σε τυχαίους ανθρώπους για να κάνω ένα νέο άλμπουμ. Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία», έγραψε από την πλευρά της, στην ανάρτησή της στο IG, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όταν γράφω, γράφω για πλάκα ή για άλλους ανθρώπους. Για εσάς που έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, υπάρχουν κι άλλα πολλά που δεν ξέρετε για μένα… Έχω γράψει πάνω από 20 κομμάτια για άλλους ανθρώπους τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαι ghostwriter και ειλικρινά το απολαμβάνω πολύ έτσι».

H pop star έχει δηλώσει πάντως, και στο παρελθόν, ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη μουσική βιομηχανία. Στην αυτοβιογραφία της, με τίτλο «The Woman in Me», σημείωνε ότι «η προώθηση της μουσικής μου καριέρας δεν είναι η εστίασή μου αυτή τη στιγμή. Ήρθε η ώρα για μένα να μην είμαι κάποια που θέλουν οι άλλοι - ήρθε η ώρα να βρω πραγματικά τον εαυτό μου».