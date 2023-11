Ο Μπραντ Πιτ θέλει να κάνει ταινία για τη ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς και δέχεται (δικαίως) σκληρή κριτική

Γιατί τόσες αντιδράσεις κατά του Μπραντ Πιτ, επειδή πρότεινε να γίνει ταινία η ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς;

Τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξεπέρασαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τις 1 εκατομμύριο πωλήσεις -και ο Μπράντ Πιτ, ακούγοντας αυτή την είδηση, σκέφτηκε πως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να γίνει και ταινία η ζωή της, βασισμένη στο βιβλίο της.

Στα απομνημονεύματα της τραγουδίστριας, τα οποία κυκλοφόρησαν στις 24 Οκτωβρίου, αναφέρονται οι δύσκολες στιγμές της Μπρίτνεϊ, όταν εκτέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι την κηδεμονία από τον πατέρα της και τη μάχη για την επιμέλεια των παιδιών της. Μαζί με τον Μπράντ Πιτ, η Ρις Γουίδερσπουν και η Μάργκοτ Ρόμπι υπέβαλαν προτάσεις, προκειμένου να μεταφέρουν την ιστορία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη μεγάλη οθόνη.



Ωστόσο αυτό δεν άρεσε σε όλους, και αρκετοί είναι εκείνοι που τα έβαλαν με τον Πιτ: «Μπραντ Πιτ, οι βιογραφίες για κακοποιημένες γυναίκες δεν είναι το όχημα για να μετανοήσεις ή να διορθώσεις τη δημόσια εικόνα σου, να βρεις κάτι άλλο» αναφέρεται σε σχόλιο χρήστη στην πλατφόρμα X. «Εδώ είναι ένα μοτίβο για να "αποκαταστήσει" την εικόνα του ως φεμινιστής και αγγελιοφόρος γυναικείων ιστοριών» σημειώνεται αλλού.

