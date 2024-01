Κάμερον Ντίαζ: Στη λίστα Έπσταϊν το όνομά της - Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση

Η Κάμερον Ντίαζ αρνείται «οποιαδήποτε σχέση» με την υπόθεση Έπσταϊν

Πριν λίγες ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα Έπσταϊν, με πάνω από 150 ονόματα συνεργατών του, εμπλεκόμενων στην υπόθεση αλλά και θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα. Μεταξύ αυτών των ονομάτων, βρέθηκε και το όνομα της Κάμερον Ντίαζ, η οποία ωστόσο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η ίδια, μέσω του εκπροσώπου της, σημείωσε: «Η Κάμερον Ντίαζ δεν γνώρισε ποτέ τον Τζέφρι Έπσταϊν, ούτε ήταν ποτέ στο ίδιο μέρος με αυτόν ή είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί ή μπορεί να μην αναφέρεται το όνομά της ή να υπονόησε ο ίδιος ότι τη γνώριζε». Σύμφωνα με όσα σημειώνει το Page Six, η Γιοχάνα Σέεμπεργκ, ένα από τα θύματα του Έπσταϊν,, ισχυρίστηκε ότι εκείνος καυχιόταν ότι γνώριζε διάσημα πρόσωπα όπως η Κάμερον Ντίαζ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Μπρους Γουίλις και άλλοι.

