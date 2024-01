Η Μία Γκοθ μηνύθηκε από κομπάρσο ταινίας επειδή φέρεται να τον κλώτσησε στο κεφάλι

Διαβάστε όλα όσα ισχυρίζεται ότι έγιναν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων

Η ηθοποιός Μία Γκοθ, σύζυγος του Σάια ΛαΜπέφ, μηνύεται από έναν κομπάρσο μιας ταινίας που πρωταγωνιτεί επειδή φέρεται να τον κλώτσησε στο κεφάλι επίτηδες.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο άνδρας που είχε επιλεγεί για να παίξει έναν μικρό ρόλο στο «MaXXXine» κατέθεσε μήνυση για ξυλοδαρμό και παράνομη απόλυση εναντίον της ηθοποιού, του σκηνοθέτη της ταινίας τρόμου, Τι Γουέστ, και της εταιρείας παραγωγής της, A24, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το TMZ.

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι γύριζαν μια σκηνή που απαιτούσε να φορέσει ρόμπα και να καλυφθεί με ψεύτικο αίμα, ενώ ήταν ξαπλωμένος στο χώμα και παρίστανε τον νεκρό για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με το σενάριο η Μία Γκοθ έπρεπε να τρέξει δίπλα του, να τον πατήσει, να τον κοιτάξει και να συνεχίσει να τρέχει.

Αντί όμως να γίνουν ακριβώς τα παραπάνω, σύμφωνα με όσα είπε η ηθοποιός τον κλώτσησε σκόπιμα στο κεφάλι με την μπότα της, προκαλώντας του σοβαρό πόνο και δυσκαμψία στον αυχένα, ενώ κανείς δεν έτρεξε να του προσφέρει ιατρική βοήθεια.

