Ο Άλεκ Μπόλντουιν αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για την υπόθεση της Χαλίνα Χάτσινς

Δες αναλυτικά τι αναφέρει το κατηγορητήριο

Ο Άλεκ Μπόλντουιν κατηγορείται αυτή τη φορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, τον Οκτώβριο του 2021, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, «Rust», μια είδηση που φυσικά μας είχε συγκλονίσει όλους.

Οι σφαίρες, με τις οποίες φέρεται να γέμισε το όπλο του, για το γύρισμα μιας σκηνής, ήταν τελικά αληθινές και μία από αυτές την βρήκε στο στήθος και της πήρε τη ζωή.

Να σου θυμίσω ότι οι κατηγορίες εναντίον του είχαν απορριφθεί, από το δικαστήριο της Σάντα Φε, τον Απρίλιο του 2022, όμως τελικά τα πράγματα πια παίρνουν διαφορετική τροπή.

«Ο κατηγορούμενος προκάλεσε τον θάνατο της Χάλινα Χάτσινς με μια πράξη που διαπράχθηκε με πλήρη αδιαφορία για την ασφάλεια των άλλων», αναφέρει το κατηγορητήριο, σύμφωνα με την Post.

