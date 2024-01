Το ντεμπούτο της Μάλια Ομπάμα στο κόκκινο χαλί του Σάντανς με την ταινία της, «The Heart»

Η υπόθεση και όσα είπε σε συνέντευξή της

Η Μάλια Ομπάμα, η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, συμμετέχει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς με την ταινία μικρού μήκους που έχει τον τίτλο, «The Heart».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Hollywood Reporter» το έργο που φέρει την υπογραφή της, τόσο σε σενάριο, όσο και σκηνοθεσία θα προβληθεί στην κατηγορία αμερικανικών ταινιών μικρού μήκους.

Όσον αφορά στην υπόθεσή του, αυτή είναι η εξής: Ακολουθεί έναν θλιμμένο γιο, η μητέρα του οποίου έγραψε μία παράξενη επιθυμία στη διαθήκη της.

