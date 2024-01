Τζόντι Φόστερ: «Ελπίζω να συνεχιστεί η υποστήριξη στις σκηνοθέτιδες μετά την Barbie»

«Παλιά, έβλεπαν τις γυναίκες ως ρίσκο στο Χόλιγουντ», σημείωσε η Τζόντι Φόστερ

Για την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Barbie», μίλησε η Τζόντι Φόστερ σε συνέντευξή της στο Variety Studio presented by Audible κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, δίνοντας έμφαση στο ότι πλέον οι γυναίκες σκηνοθέτιδες δεν περιθωριοποιούνται στο Χόλιγουντ.

«Είχα την τύχη να είμαι στη συγκεκριμένη δουλειά από τη δεκαετία του '60, του '70, του '80, του '90 και ούτω καθεξής. Η εξέλιξη ή η βελτίωση του κοινού μεταφράζεται σε μια νέα σκέψη σχετικά με το ποιες είναι οι περιθωριοποιημένες φωνές μας. Παλιά, έβλεπαν τις γυναίκες ως ρίσκο», τόνισε αρχικά η Τζόντι Φόστερ. «Δεν είμαι σίγουρη γιατί μας έβλεπαν ως ρίσκο - το 50% του πληθυσμού! Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Με μια μεγάλη επιτυχία όπως η "Barbie", έδωσαν στην Γκρέτα Γκέργουιγκ - η οποία είχε κάνει δύο κυρίως ανεξάρτητες ταινίες, τα κλειδιά του βασιλείου και της είπαν "θα σου δώσουμε το πιο σημαντικό παιδί μας" και όλα τα χρήματα για να το υποστηρίξεις. Αυτό είναι κάτι καινούργιο για τις γυναίκες. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί», συνέχισε.

