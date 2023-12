Φεστιβάλ Καννών 2024: Η Γκρέτα Γκέργουιγκ είναι η νέα πρόεδρος της κριτικής επιτροπής

Σε ηλικία 40 ετών, η Γκρέτα Γκέργουιγκ θα είναι η νεότερη πρόεδρος του Φεστιβάλ, μετά τη Σοφία Λόρεν, το 1966

Το 2023 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Γκρέτα Γκέργουιγκ «έσπασε» κάθε ρεκόρ με την ανεπανάληπτη επιτυχία της ταινίας «Barbie», αλλά τώρα θα «σπάσει» ακόμα ένα. Σε ηλικία 40 ετών θα είναι η νεότερη πρόεδρος του Φεστιβάλ των Καννών, μετά τη Σοφία Λόρεν, η οποία ήταν 31 ετών όταν έγινε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών το 1966. Ναι, η Γκρέτα Γκέργουιγκ θα προεδρεύσει της κριτικής επιτροπής του 77ου Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από τις 14- 25 Μαΐου 2024.

Το Φεστιβάλ, ανακοινώνοντας την είδηση, περιέγραψε την Γκέργουιγκ ως «μια ηρωίδα της σύγχρονης εποχής μας» που τάραξε το «status quo». Από την πλευρά της, η ίδια σημείωσε ότι «είμαι έκπληκτη και ενθουσιασμένη που θα υπηρετήσω ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Ανυπομονώ να δω τι ταξίδια επιφυλάσσει σε όλους μας».

In 15 years, she has established herself at the pinnacle of world cinema. The Festival de Cannes is delighted and proud to welcome the American filmmaker, screenwriter and actress Greta Gerwig as President of the Jury for its 77th edition! #Cannes2024

