Φεστιβάλ Καννών: Διαδηλώτρια με φόρεμα στα χρώματα της Ουκρανίας περιέλουσε τον εαυτό της με ψεύτικο αίμα

Στην πρεμιέρα της ταινίας "Acide" του Just Philippot

Στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ των Καννών, διαδηλώτρια εμφανίστηκε, φορώντας ένα φόρεμα με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Η άγνωστη γυναίκα με ένα μακρύ μπλε και κίτρινο φόρεμα, κοίταξε προς τις κάμερες και έβγαλε από το στήθος δύο σακούλες με κόκκινη μπογιά.

Τις άνοιξε και περιέλουσε τον εαυτό την με την μπογιά που έμοιαζε με αίμα ενώ στη συνέχεια η ασφάλεια την απομάκρυνε από το σημείο. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χώρα που βάλλεται από τον πόλεμο, η διαδηλώτρια περιέλουσε τον εαυτό της με την μπογιά στην πρεμιέρα της ταινίας Acide του Just Philippot.

VIDEO: Cannes action. A woman dressed in Ukrainian colours pours fake blood on herself on the steps of the Palais des Festivals during the screening of the film 'Acid', before being removed by security staff pic.twitter.com/v7hAz1zetW

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά τη δήλωση του Volodymyr Zelenskyy, ο οποίος συνέκρινε τη βίαιη καταστροφή τμημάτων της Ουκρανίας από τους Ρώσους με την καταστροφή στη Χιροσίμα.

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ των Καννών, Thierry Frémaux, είχε δηλώσει λίγο πριν την έναρξή του, ότι σκοπός είναι να εκφραστεί αλληλεγγύη προς την Ουκρανία. Στην έναρξη της τελετής του Φεστιβάλ, η Γαλλίδα ηθοποιός Catherine Deneuve απέτισε φόρο τιμής στα θύματα του πολέμου απαγγέλλοντας το ποίημα "Ελπίδα", της Ουκρανής ποιήτριας Lesya Ukrainka.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο περσινό Φεστιβάλ ακτιβίστρια εισέβαλλε στο κόκκινο χαλί και διαδήλωσε για τους βιασμούς γυναικών στην Ουκρανία. Η γυναίκα εισέβαλλε στον χώρο του red carpet με το στήθος γυμνό και βαμμένο στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Λίγη ώρα πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας "Three Thousand Years of Longing", έσκισε το φόρεμά της και αποκάλυψε το γυμνό και βαμμένο της στήθος. Στο κορμί της ήταν γραμμένη η φράση «Σταματήστε να μας βιάζετε», ενώ στην πλάτη της η λέξη “SCUM” και κόκκινα αποτυπώματα χεριών στους γλουτούς της.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw