Netflix: Ποιες ήταν οι αγαπημένες σειρές των συνδρομητών το πρώτο εξάμηνο του 2023;

Ποια σειρά ήταν στην πρώτη θέση;

Δεδομένα για τις ώρες που αφιέρωσαν οι θεατές στις αγαπημένες σειρές, δημοσίευσε για πρώτη φορά το Netflix, σημειώνοντας ότι αυτή η έκθεση θα δημοσιεύεται δύο φορές τον χρόνο.

Στην έκθεσή του, το Netflix δημοσίευσε τις ώρες προβολής για κάθε «τίτλο», την ημερομηνία που κυκλοφόρησε, καθώς κι εάν ήταν διαθέσιμος παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση περιελάμβανε μόνο τίτλους που είχαν προβληθεί περισσότερες από 50.000 ώρες.

Πού αφιέρωσαν τις περισσότερες ώρες οι θεατές;

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Netflix, οι χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο παρακολούθησαν τη σειρά «The Night Agent» για 812 εκατομμύρια ώρες και στη δεύτερη θέση ήρθε η σειρά «Ginny and Georgia», με 665.100.000 ώρες προβολής. Άλλες σειρές στη λίστα ήταν οι «Gilmore Girls», «Seinfeld», «Friends» και «The Office».

Σύμφωνα με το BBC, το «The Mother», με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ, ήταν η κορυφαία ταινία. Οι χρήστες την παρακολούθησαν για περισσότερες από 249 εκατομμύρια ώρες. Το μη αγγλικό περιεχόμενο παρήγαγε περίπου το ένα τρίτο όλων των προβολών, ενώ το Netflix είπε ότι τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι υπάρχει ακόμα ζήτηση για παλαιότερες παραγωγές.

«Η επιτυχία στο Netflix δεν καθορίζεται μόνο από τις ώρες προβολής. Έχουμε εξαιρετικά επιτυχημένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με λιγότερες και υψηλότερες ώρες προβολής. Το θέμα είναι αν μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά ενθουσίασε το κοινό της και το μέγεθος αυτού του κοινού σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία του τίτλου», είπε η εταιρεία.

Σύμφωνα με το Netflix, περισσότερες από τις μισές παραγωγές, που κυκλοφόρησαν φέτος εμφανίστηκαν στις εβδομαδιαίες λίστες Top 10. Σύμφωνα με τον Τεντ Σαράντος, συν-διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, η παραπάνω αναφορά έδειξε ότι το 55% της προβολής του Netflix προέρχεται από πρωτότυπες ταινίες και σειρές και το 45% από τίτλους με άδεια χρήσης.