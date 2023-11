Κιμ Καρντάσιαν: Είναι ή δεν είναι η πρωταγωνίστρια; Θα έχει πρώτο ρόλο σε ταινία του Netflix

Η Κιμ Καρντάσιαν θα πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία «The Fifth Wheel» του Netflix

Η Κιμ Καρντάσιαν θα είναι πρωταγωνίστρια στο «The Fifth Wheel» του Netflix, γιατί μπορεί. Κι όχι απλώς θα είναι πρωταγωνίστρια, αλλά θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής της ταινίας, που διεκδικήθηκε από πολλά στούντιο και αποτελεί μία από τις πρώτες μεγάλες πωλήσεις μετά την απεργία της SAG-AFTRA.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν η συγγραφέας, Πόλα Πελ και η κωμικός Τζανίν Μπρίτο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει περισσότερες πληροφορίες. Το υπόλοιπο καστ της ταινίας, επίσης δεν έχει ανακοινωθεί.

