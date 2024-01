Ο Τράβις Κέλσι μιλά για τη σχέση του με την Τέιλορ Σουίφτ: «Μας ενδιαφέρει να είμαστε χαρούμενοι»

Όσα δήλωσε ο αθλητής σε συνέντευξη Τύπου

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αποτελούν χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα πιο hot και ταιριαστά ζευγάρι που μας... έρχεται κατευθειαν από την Παραμυθούπολη του Χόλιγουντ.

Και δικαιολογημένα οι δυο τους μονοπωλούν τις συζητήσεις όλων μας και φιγουράρουν στα πρωτοσέλιδα των περιοδικών -ναι, εννοείται πως πρωταγωνιστούν και στα θέματα των sites.

Λίγο καιρό πριν είχαμε το πρώτο τους δημόσιο φιλί που έγινε φυσικά όπως ήταν λογικό και επόμενο το απόλυτο viral, αμέσως μετά το τέλος συναυλίας της τραγουδίστριας και μπροστά στους χιλιάδες θαυμαστές της.

Τώρα έχουμε μια δήλωση του αθλητή που πολύ μας αρέσει. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε την Παρασκευή, εξήγησε πώς εκείνος και η Τέιλορ Σουίφτ διαχειρίζονται όλη αυτή την προσοχή που τους δίνεται.

Travis Kelce sheds light on the conversations he's had with Taylor Swift over the public attention their relationship has received and how they handle being in the spotlight.



"The only thing we've talked about is as long as we're happy, we can't listen to anything that's outside… pic.twitter.com/WLrT2KgIEI