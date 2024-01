To Τwitter απαγόρευσε τις αναζητήσεις για την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι να «κατέβουν» οι ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες της

Διάβασε αναλυτικά όλα όσα έχουν συμβεί

Αυτό το άρθρο αποδεικνύει το αυτονόητο... Πως όλες οι γυναίκες είμαστε παραμένουμε απροστάτευτες σε ότι έχει να κάνει με την τεχνική νοημοσύνη. Και θα συμφωνήσεις μαζί μου, διαβάζοντας παρακάτω.

Ας τα πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Τις περασμένες ημέρες το Twitter, γνωστό πια ως Χ, φούλαρε με γυμνές, ψεύτικες φωτογραφίες της Τέιλορ Σουίφτ, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμα δεν έχει βρεθεί ποιος το ξεκίνησε, όμως το πιο σημαντικό θέμα είναι το εξής: Όλες μας πάνω κάτω μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο.

Παρόλα αυτά γύρω μας θα υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα είναι πρόθυμοι να εξευτελίσουν ένα πρόσωπο, το οποίο εκείνο με τη σειρά θα περνάει δύσκολα, βιώνοντας μια πολύ άσχημη κατάσταση και θα προσπαθεί να κάνει σαφές σε όλους πως... δεν είναι ελέφαντας.

Μετά τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε το συγκεκριμένο θέμα, το Twitter, Χ δεν επιτρέπει πια στο κοινό να κάνει σχετικές αναζητήσεις με την τραγούδιστρια, προσπαθώντας να «ελέγξει» το περιεχόμενο που ανεβαίνει στην πλατφόρμα.

X blocked searches for Taylor Swift temporarily as a way of prioritizing safety following AI images, head of business operations says:



“This is a temporary action and done with an abundance of caution as we prioritize safety on this issue” pic.twitter.com/YmfBHqbdMJ