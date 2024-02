Τζέικομπ Ελόρντι: Κατηγορείται για επίθεση σε δημοσιογράφο έξω από ξενοδοχείο στο Σίδνεϊ

Υπό αστυνομική έρευνα ο διάσημος ηθοποιός Τζέικομπ Ελόρντι, μετά από βίαιο περιστατικό το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου

Πιθανώς να τον γνώρισες μέσα από τις επιτυχημένες σειρές «Euphoria», «Saltburn» και άλλες. Αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και ανερχόμενα πρόσωπα της χρονιάς, ιδιαίτερα για το νεανικό κοινό. Ωστόσο, το «καλό και επιτυχημένο προφίλ» του 26χρονου ηθοποιού, Τζέικομπ Ελόρντι, φαίνεται να «καταρρέει» αφού εμπλέκεται σε αστυνομική έρευνα μετά από φερόμενη επίθεση σε δημοσιογράφο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Hollywood Heartthrob Jacob Elordi Reportedly Assaults Reporter After Heated Altercation – Jacob Elordi is reportedly under investigation by the NSW police following an incident outside a Sydney hotel on Saturday.https://t.co/5gwOLngDK3 pic.twitter.com/mGFcLg4iWP