Έιμι Σούμερ: Απάντησε στα σχόλια για το «πρησμένο» πρόσωπό της – «Καμία γυναίκα δεν οφείλει εξηγήσεις για την εξωτερική της εμφάνιση»

Η ηθοποιός τόνισε το γεγονός ότι «ιστορικά», το γυναικείο σώμα έχει μελετηθεί ελάχιστα συγκριτικά με το αντρικό

«Τι έχει συμβεί με το πρόσωπό της;» ήταν μια ερώτηση που ξεκίνησε να κυκλοφορεί πριν μερικές ημέρες στα social media, μετά την εμφάνιση της ηθοποιού, Έιμι Σούμερ στην εκπομπή «The Tonight Show». Και η ίδια, έδωσε την απάντησή της μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram με την αφίσα τη σειράς «που νιώθει περήφανη που δημιούργησε» και συμπρωταγωνιστεί με τον Μάικλ Σέρα, «Life and Beth».

