Η διαμαρτυρία της Έλεν Μίρεν -Έσκισε την ομιλία της από τεχνητή νοημοσύνη στα βραβεία της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας

Δες το βίντεο με όλα όσα είπε

Η Έλεν Μίρεν βρέθηκε στα βραβεία της Αμερικανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας, όπου και τιμήθηκε για το επίτευγμα ζωής και τη συνολική προσφορά της στη βιομηχανία του θεάματος.

Το βραβείο της απένειμε ο Χάρισον Φορντ και κατόπιν η ηθοποιός ξεκίνησε να διαβάζει την ευχαριστήρια ομιλία της από το χαρτί.

«Κυρίες και κύριοι και εκλεκτοί καλεσμένοι και αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη ταπεινότητα αισθάνομαι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας και αποδέχομαι αυτό το εξαιρετικό βραβείο. Το να αναγνωρίζεστε για μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη της υποκριτικής είναι ένα προνόμιο πέρα από κάθε λέξη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τη βιομηχανία και τα άτομα που με στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του απίστευτου ταξιδιού. Είναι μια ζωή γεμάτη πάθος, προκλήσεις και πάνω απ' όλα μια αδιάλλακτη αγάπη για την τέχνη της αφήγησης», είπε σε όλους.

Why did Helen Mirren rip up her “speech” tonight at the American Cinematheque Awards?#justforvariety pic.twitter.com/wSbsRSEJtY