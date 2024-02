O Ρότζερ Φέντερερ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τις 12 τελευταίες ημέρες του στο τένις

Πρόκειται για ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους από τον Ρότζερ Φέντερερ, που θα κυκλοφορήσει στο Prime Video

Ο Φέντερερ έδειξε στην τελευταία του αναμέτρηση ότι είναι ένας βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος, ενώ στο τέλος δεν δίστασε να αποκαλύψει τα συναισθήματα του και τα δάκρυα του, μαζί με τον επί χρόνια “αντίπαλο” του, Ναδάλ.

Το τένις αποτελεί τεράστιο κομμάτι στη ζωή του και παρότι πλέον έχει αποχωρήσει επισήμως από το άθλημα και τα τουρνουά, αυτό δεν σημαίνει πως δεν ασχολείται με το άθλημα που τόσο αγάπησε.

Tennis great Roger Federer thought he was making a home movie. It turned into a documentary by award-winning filmmaker Asif Kapadia. https://t.co/O38AAQhz9T