Η Εύα Μέντες έγραψε παιδικό βιβλίο εμπνευσμένο από τη ζωή της με τον Ράιαν Γκόσλινγκ και τα παιδιά τους

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μοιράζομαι αυτήν την προσωπική ιστορία μαζί σας», έγραψε η ηθοποιός

Και εκεί που περιμέναμε να ακούσουμε τα σχέδια της Εύα Μέντες για μια ταινία ή κάποιο άλλο project, μάθαμε ότι σήυντομα θα κυκλοφορήσει το πρώτο της παιδικό βιβλίο.

Ο τίτλος του είναι «Desi, Mami, and the Never-Ending Worries» και θα κυκλοφορήσει τόσο στα αγγλικά, όσο και στα ισπανικά, στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 από τον Feiwel & Friends του εκδοτικού ομίλου Macmillan Children's Publishing Group.

Eva Mendes Announces Debut Children’s Book: 'A Love Letter to My Kids and Yours' (Exclusive) https://t.co/Ry2IP7K1u2