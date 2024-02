Ο Πολ Μέσκαλ αποκάλυψε ότι έπαθε πανικό στις ερωτικές σκηνές με τον Άντριου Σκοτ στο «All of Us Strangers»

«H υποκριτική έχει την ικανότητα να είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που κάνει οποιοσδήποτε από εμάς», δήλωσε ο ηθοποιός

Ο Πολ Μέσκαλ, σε πρόσφατη συνέντευξή του αναφέρθηκε στις ερωτικές σκηνές που έπρεπε να γυρίσει με τον συμπρωταγωνιστή του, Άντριου Σκοτ, στην ταινία που πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις όλων το τελευταίο διάστημα.

Αναφέρομαι φυσικά στο αριστουργηματικό, «All of Us Strangers» που σου το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Τι συμβαίνει στην ταινία

Η ταινία ακολουθεί τον μοναχικό σεναριογράφο Άνταμ, τον οποίο ερμηνεύει μοναδικά ο Άντριου Σκοτ.

Από την καθημερινότητά του, μέχρι τις συναντήσεις με τα πνεύματα των νεκρών γονιών του -τους έχασε όταν ήταν πολύ μικρός και συγκεκριμένα στην ηλικία των 12.

Λίγο μετά μας δείχνει τον έρωτα που δημιουργείται μεταξύ του και του γείτονά του. Ώσπου φτάνουμε σε ένα καθηλωτικό φινάλε -όχι, μην ανησυχείς, δεν θα σου κάνω spoiler στην περίπτωση που δεν την έχεις δει ακόμα- που κυριολετικά σου πέφτει το σαγόνι.

Θα κλείσω μόνο το θέμα αυτό λέγοντάς σου πως αποτελεί μια διασκευή του μυθιστορήματος του Ιάπωνα συγγραφέα Taichi Yamada του 1987, «Strangers».

«Κάποιες φορές αισθάνθηκα πανικό», παραδέχτηκε ο Πολ Μεσκάλ:

Ο Μέσκαλ παραδέχτηκε ότι αισθάνθηκε πολύ ευάλωτος κατά τη διάρκεια των πολύ προσωπικών και τρυφερών στιγμών που γύρισε με τον Σκοτ.

Συγκεκριμένα είπε είπε στον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «All of Us Strangers», Άντριου Χέιγκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης για το περιοδικό AnOther: «Κάποιες φορές αισθάνθηκα πανικό. H υποκριτική έχει την ικανότητα να είναι το πιο ντροπιαστικό πράγμα που κάνει οποιοσδήποτε από εμάς».

Twitter/Searchlightpictures

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν βρίσκεσαι σε μια σκηνή όπου είναι αυξημένη [η ντροπή] - ας πούμε, αν το σώμα σου είναι εκτεθειμένο ή αν υπάρχει συναισθηματικό βάρος σε μια σκηνή - παραδόξως, αν δουλεύεις με καλούς ηθοποιούς, μπορείς απλά να βάλεις μια "φούσκα" γύρω σου και να το παλέψετε μαζί. Ο Άντριου Σκοτ είναι απλά εξωφρενικά καλός».

Τέλος, ο ηθοποιός δεν σταμάτησε να επαινεί τον συμπρωταγωνιστή του, λέγοντας ότι η εγγύτητά τους στην πραγματική ζωή επέτρεψε μια οικειότητα και εμπιστοσύνη στην οθόνη που είχε μόνο μερικές φορές με άλλους ανθρώπους, όπως η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζοουνς στο «Normal People» και η Σίρσα Ρόναν στο «Foe».