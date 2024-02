Σάρωσε το «Oppenheimer» στα βραβεία SAG 2024 - Δες αναλυτικά τη λίστα με τους μεγάλους νικητές

Τι έκανε το «Poor Things»; Συνέχισαν τις νίκες τους οι σειρές «Bear» και «Succession»;

Τα 30ά βραβεία SAG -πρόκειται για τα ετήσια βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών- έγιναν χτες, Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στο Shrine Auditorium & Expo Hall στο Λος Άντζελες και μεταδόθηκαν live σε παγκόσμιο επίπεδο από το Netflix..

Απώτερος στόχος και σκοπός τους να... αναγνωρίσουν τις καλύτερες ατομικές και συνολικές ερμηνείες, τόσο στον κινηματογράφο όσο και την τηλεόραση, που ψηφίστηκαν από τους συναδέλφους ηθοποιούς.

Ποιος ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς:

Μα φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο το «Oppenheimer». Συγκεκριμένα η ταινία απέσπασε την εξαιρετική ερμηνεία από καστ σε κινηματογραφική ταινία, το κορυφαίο βραβείο μεταξύ των κινηματογραφικών ταινιών -δυστυχώς το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου δεν κατάφερε να ξεχωρίσει.

Όσον αφορά στην τηλεόραση, τα βραβεία μοιράστηκαν δύο πολύ αγαπημένες σειρές. Αναφέρομαι στο «Succession» και το «Bear».

SAG Awards 2024: See the Complete List of Winners (Live Updates). https://t.co/QxFFzh3wlE — People (@people) February 25, 2024

Στα highlights της μεγάλης βραδιάς, ας σταθούμε στη Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία παρέλαβε το βραβείο «SAG Life Achievement Award», το οποίο της απένειμαν η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπράντλεϊ Κούπερ.

Δες αναλυτικά τη λίστα των μεγάλων νικητών:

ΤΑΙΝΙΕΣ

Εξαιρετική ερμηνεία ηθοποιών σε κινηματογραφική ταινία:

American Fiction

Barbie

The Color Purple

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer - ΝΙΚΗΤΗΣ



Εξαιρετική ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο:

Μπράντλεϊ Κούπερ, Maestro

Κόλμαν Ντομίνγκο, Rustin

Πολ Τζιαμάτι, The Holdovers

Κίλιαν Μέρφι, Oppenheimer - ΝΙΚΗΤΗΣ

Τζέφρι Ράιτ, American Fiction

Cillian Murphy for the 2024 SAG Awards. pic.twitter.com/loWLnBgF95 — Film Updates (@FilmUpdates) February 25, 2024

Εξαιρετική ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Ανέτ Μπένινγκ, Nyad

Λίλι Γκλάντστοουν, Killers of the Flower Moon - ΝΙΚΗΤΗΣ

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Maestro

Μάργκοτ Ρόμπι, Barbie

Έμα Στόουν, Poor Things

Lily Gladstone’s acceptance speech for her first SAG Award.

Εξαιρετική ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο

Στέρλινγ K. Μπράουν, American Fiction

Γουίλεμ Νταφόε, Poor Things

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Killers of the Flower Moon

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Oppenheimer - ΝΙΚΗΤΗΣ

Ράιαν Γκόσλνιγκ , Barbie

Εξαιρετική ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο

Έμιλι Μπλαντ, Oppenheimer

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Πενέλοπε Κρουζ, Ferrari

Τζόντι Φόστερ, Nyad

Ντιβάιν Τζόι Ράντολφ, The Holdovers - ΝΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ



Εξαιρετική ερμηνεία από σύνολο σε δραματική σειρά

The Crown

The Gilded Age

The Last of Us

The Morning Show

Succession - ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική ερμηνεία συνόλου σε κωμική σειρά

Abbott Elementary

Barry

The Bear - ΝΙΚΗΤΗΣ

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Εξαιρετική ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε τηλεοπτική ταινία ή σειρά περιορισμένης διάρκειας

Ματ Μπούμερ, Fellow Travelers

Τζον Χαμ, Fargo

Ντέιβιντ Ογιέλοου, Lawmen: Bass Reeves

Τόνι Σαλούμπ, Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie

Στίβεν Γιεν, Beef - ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική ταινία ή σειρά περιορισμένης διάρκειας

Ούζο Αντούμπα, Painkiller

Κάθριν Χαν, Tiny Beautiful Things

Μπρι Λάρσον, Lessons in Chemistry

Μπελ Πάουλι, Ένα μικρό φως

Άλι Γουόνγκ, Beef - ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δραματική σειρά

Μπράιαν Κοξ, Succession

Μπίλι Κράνταπ, The Morning Show

Κίραν Κάλκιν, Succession

Μάθιου ΜακΦάιντεν, Succession

Πέδρο Πασκάλ, The Last of Us - ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δραματική σειρά

Τζένιφερ Άνιστον, The Morning Show

Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, The Crown - ΝΙΚΗΤΗΣ

Μπέλα Ράμσεϊ, The Last of Us

Κέρι Ράσελ, The Diplomat

Σάρα Σνουκ, Succession

Elizabeth Debicki’s reaction to winning her first SAG Award. pic.twitter.com/cc6HlTYcec — Film Updates (@FilmUpdates) February 25, 2024

Εξαιρετική ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε κωμική σειρά

Μπρετ Γκλόντστιν, Ted Lasso

Μπιλ Χέιντερ, Barry

Έμπον Μος-Μπάχραχ, The Bear

Τζέισον Σουντέικις, Ted Lasso

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear - ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κωμική σειρά

Άλεξ Μπόρστιν, The Marvelous Mrs. Maisel

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, The Marvelous Mrs. Maisel

Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary

Έγιο Εντέμπιρι, The Bear - ΝΙΚΗΤΗΣ

Χάνα Γουάντινχαμ, Ted Lasso

STUNTS

Εξαιρετική ερμηνεία δράσης από σύνολο κασκαντέρ σε κινηματογραφική ταινία

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Indiana Jones and the Dial of Destiny

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - NIKHTHΣ

Εξαιρετική ερμηνεία δράσης από σύνολο κασκαντέρ σε τηλεοπτική σειρά

Ahsoka

Barry

Beef

The Last of Us - ΝΙΚΗΤΗΣ

The Mandalorian