«Ήξερα ότι δεν μοιάζω με τις άλλες γυναίκες στην οθόνη» - Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ συγκίνησε και καταχειροκροτήθηκε στα βραβεία SAG

Τιμήθηκε με το βραβείο Lifetime Achievement Award

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ τιμήθηκε με το βραβείο Lifetime Achievement Award στα 30ά βραβεία SAG που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.

Το παρέλαβε από την Τζένιφερ Άνιστον και τον Μπράντλει Κούπερ και ο λόγος της πραγματικά συγκίνησε όλους τους συναδέλφους της, οι οποίοι την κοίταζαν με θαυμασμό και δάκρυα στα μάτια.

Ο θρύλος της Παραμυθούπολης του Χόλιγουντ αστειεύτηκε αλλά πέρασε και σε πιο σοβαρά θέματα.

Barbra Streisand Leaves Anne Hathaway, Emma Stone and More in Tears with SAG Life Achievement Award Speech https://t.co/8zYrioKnCm