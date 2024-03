Κέιτ Μίντλετον: Εθεάθη δημόσια για πρώτη φορά μετά τη χειρουργική επέμβαση

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ήταν τα Χριστούγεννα

Στις 17 Ιανουαρίου γνωστοποιήθηκε ότι η Κέιτ Μίντλετον υποβλήθηκε σε μια προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στην κλινική του Λονδίνου. Παρέμεινε στο νοσοκομείο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, και έπειτα επέστρεψε στο σπίτι της, για να συνεχίσει την ανάρρωσή της. Παρά το γεγονός ότι λόγος πίσω από την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα δεν αποκαλύφθηκε, τα media στη Βρετανία σημείωσαν ότι δεν σχετίζεται με καρκίνο.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ήταν τα Χριστούγεννα για την παραδοσιακή εκκλησιαστική έξοδο της οικογένειας. Από τότε, η απουσία της από τα φώτα της δημοσιότητας είχε απασχολήσει έντονα τον βρετανικό Τύπο. «Ήμασταν πολύ σαφείς από την αρχή ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν εκτός δραστηριοτήτων μέχρι μετά το Πάσχα και το παλάτι του Κένσινγκτον θα παρείχε ενημερώσεις μόνο όταν κάτι ήταν σημαντικό» δήλωσε εκπρόσωπος της πριγκίπισσας, προκειμένου να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με την υγεία της.

Και τώρα, σχεδόν δύο μήνες μετά τη χειρουργική της επέμβαση, ο αμερικανικός ιστότοπος TMZ δημοσίευσε φωτογραφίες της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία εθεάθη σε ένα αυτοκίνητο με τη μαμά της, Κάρολ Μίντλετον.

