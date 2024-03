Η Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε τα μηνύματα μίσους που λάμβανε όταν ήταν έγκυος: «Έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά μας»

«Ο μεγαλύτερος όγκος εκφοβισμού και κακοποίησης που βίωνα ήταν όταν ήμουν έγκυος στον Άρτσι και στη Λίλι», δήλωσε μεταξύ άλλων

H Μέγκαν Μαρκλ μίλησε δημόσια για όλα τα μηνύματα μίσους που λάμβανε στα social media την περίοδο που ήταν έγκυος, τόσο στον πρίγκιπα Άρτσι, όσο και στην πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Συγκεκριμένα έδωσε μια ομιλία στο ετήσιο συνέδριο SXSW στο Τέξας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και ανάμεσα στα άλλα ανεφέρθηκε εκτενώς και στην «ατελείωτη τοξικότητα», όπως χαρακτηριστικά τόνισε, που κυριαρχεί στο διαδίκτυο.

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, όσο το σκέφτομαι. Κρατάω απόσταση από αυτό αυτή τη στιγμή για τη δική μου ευημερία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του εκφοβισμού και η κακοποίηση που βίωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο ήταν όταν ήμουν έγκυος στον Άρτσι και στη Λίλι», δήλωσε.

Και κατόπιν πρόσθεσε: «Το σκέφτεσαι και απλά τυλίγεις τα χέρια σου γύρω από το κεφάλι σου, γιατί λες ότι δεν γίνεται οι άνθρωποι να μισούν κάποιον τόσο. Δεν είναι τρελό απλά, είναι σκληρό».

