Μαντόνα και Κάιλι Μινόγκ τραγουδούν για πρώτη φορά μαζί -Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη

Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ για πρώτη φορά τραγουδούν μαζί στην ίδια σκηνή με τους φαν να τις αποθεώνουν. Ναι, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, έτσι δεν είναι; Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η Κάιλι ανέβηκε στο Kia Forum στο Inglewood, κοντά στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, για να ερμηνεύσει την τεράστια επιτυχία της, Can’t Get You Out of My Head, στο πλαίσιο της περιοδείας, Celebration της Μαντόνα.

Δεν το έκανε μόνη της, αλλά την βοήθησε φυσικά η βασίλισσα της ποπ.

Δες όλα έγινα στο βίντεο που ακολουθεί:

Η... συνεργασία τους όμως αυτή δεν σταμάτησε εκεί, αφού αμέσως μετά τραγούδησαν το I Will Survive -τόσο αγαπημένο.

Αμέσως μετά η Κάιλι Μινόγκ έγραψε: «Μαντόνα, το περιμέναμε πολύ καιρό. Μου άρεσε να είμαι μαζί σου στη σκηνή. Celebration Tour και τώρα είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σε ευχαριστώ και σ’ αγαπώ».

MADONNA 💓 It’s been a long time coming!!! LOVED being with you!!!! Celebration Tour AND it is now International Women’s Day …. THANK YOU and LOVE LOVE LOVE 😘😘😘 pic.twitter.com/sjgj7vUt0Z — Kylie Minogue (@kylieminogue) March 8, 2024

Και επίσης ανέβασε και ένα απόσπασμα στο οποίο χορεύει, φορώντας ένα μπλουζάκι με το όνομα της Μαντόνα.

Και αμέσως μετά η Μαντόνα εμφανίστηκε με μπλουζάκι με το όνομα της Κάιλι.

What the tee says … 🥹🥹😘😘❤️❤️ pic.twitter.com/J1YXWEjuZE — Kylie Minogue (@kylieminogue) March 8, 2024

Υπέροχες και ακομπλεξάριστες. Και ναι, αυτό το βίντεο θέλω να ομολογήσω ότι παίζει στο repeat τις τελευταίες ώρες.

Τέλος, εννοείται πως θα ήθελα να τις δω μαζί σε μια ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία γιατί ταιριάζουν απίστευτα.