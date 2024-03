Η απίστευτη γκάφα της Μαντόνα -Ζήτησε από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο να σηκωθεί όρθιο

Δες το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου

Μία σούπερ αμήχανη στιγμή έζησε η Μαντόνα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στις ΗΠΑ, που έγινε στο πλαίσιο της άκρως επιτυχημένης περιοδείας της που έχει τον τίτλο «Celebration Tour».

Συγκεκριμένα η βασίλισσα της ποπ, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους θαυμαστές της που πάντα φροντίζει να έχει σε κάθε live της, εντόπισε έναν άνδρα που καθόταν.

Αυτός στα μάτια της αποτελούσε την μοναδική παραφωνία, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που ήταν όρθιοι, χόρευαν και τραγουδούσαν.

«Τι κάνεις καθισμένος εκεί πέρα;», του είπε, ενώ κατευθύνθηκε προς το μέρος του για να ακούσει την απάντησή του.

Ωστόσο, όταν τον πλησίασε αρκετά κατάλαβε τι ακριβώς είχε κάνει, αφού ο άνδρας βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Με την αμηχανία της έκδηλη επέστρεψε γρήγορα στη θέση της, ζητώντας του συγγνώμη.

«Ω, εντάξει. Συγγνώμη γι' αυτό. Χαίρομαι που είσαι εδώ», του είπε, σε μια προσπάθεια να διορθώσει την κατάσταση και συνέχισε να τραγουδάει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της.

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:



“Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here.” pic.twitter.com/oezHxfjrFn