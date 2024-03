Το τραγούδι του Κεν που είναι υποψήφιο για Όσκαρ παραλίγο να κοβόταν από την «Barbie»

Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο συνθέτης του, Μαρκ Ρόνσον

Το ήξερες πως το τραγούδι, «I'm Just Ken», το οποίο ερμηνεύει ο Ράιαν Γκόσλινγκ κι είναι υποψήφιο για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού, στο τσακ δεν το αφαίρεσαν από την ταινία, «Barbie»;

Αυτό αποκάλυψε ο Μαρκ Ρόνσον, συνθέτης του τραγουδιού, μιλώντας στους Times, τονίζοντας πως μπορεί να διεκδικεί το χρυσό αγαλαματίδιο, όμως στο στάδιο της παραγωγής, δεν άρεσε σε πολλούς.

Mark Ronson reveals ‘I’m Just Ken’ was nearly cut from ‘Barbie’: “The song wasn’t working” https://t.co/nXglzCJa0q