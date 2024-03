Oscars 2024: Η Μπίλι Άιλις έγραψε ιστορία ως η νεότερη νικήτρια δύο βραβείων

«Ευχαριστώ πολύ την Ακαδημία. Απλώς δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό, δεν το περίμενα»

Είναι μόλις 22 ετών και το νεότερο άτομο στην ιστορία που έχει κερδίσει δύο Όσκαρ. Η αγαπημένη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, Μπίλι Άιλις, μαζί με τον 26χρονο αδερφό της, Φίνεα Ο΄Κόνελ κέρδισαν στα βραβεία Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής, το δεύτερο Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για την μπαλάντα «What Was I Made For?» από την ταινία «Barbie». Το συγκινητικό τραγούδι κέρδισε επίσης το βραβείο «Τραγούδι της Χρονιάς», στα Grammy, νωρίτερα φέτος.

«Είχα έναν εφιάλτη γι’ αυτό χθες το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ την Ακαδημία. Απλώς δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό, δεν το περίμενα», είπε παραλαμβάνοντας το βραβείο η Μπίλι Άιλις. «Αισθάνομαι τόσο απίστευτα τυχερή και τιμημένη», δήλωσε, πριν ευχαριστήσει τη σκηνοθέτιδα της «Barbie» Γκρέτα Γκέργουιγκ. «Αυτό το βραβείο είναι για όσους επηρεάστηκαν από την ταινία και το πόσο απίστευτη είναι».

