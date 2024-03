Μάθιου Πέρι: Στη δημοσιότητα η διαθήκη του - Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός είχε συντάξει τη διαθήκη του το 2009

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθήκη του δημοφιλούς ηθοποιού, Μάθιου Πέρι, ήρθαν στη δημοσιότητα, λίγους μήνες μετά τον θάνατό του. Ο ηθοποιός απεβίωσε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 54 ετών. Η ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, αποκάλυψε ότι ο θάνατός του σταρ από τα «Φιλαράκια» προκλήθηκε από τη λήψη κεταμίνης και πνιγμό. Στους παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατό του, περιλαμβάνονται και η στεφανιαία νόσος και οι επιδράσεις της βουπρενορφίνης, μίας ουσίας που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του εθισμού σε οπιοειδή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηθοποιός είχε συντάξει τη διαθήκη του το 2009, και σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το PEOPLE, η διαθήκη αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του εκλιπόντος ηθοποιού θα τοποθετηθεί σε ένα καταπίστευμα. Ο Μάθιου Πέρι ονόμασε αυτό το κληροδότημα «Alvy Singer Living Trust», εμπνευσμένος από τον χαρακτήρα του Γούντι Άλεν στο «Annie Hall».

