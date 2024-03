Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ποιος παραγωγός την πίεζε να κάνει σεξ με συμπρωταγωνιστή της

Ήθελε να έχουν «καλύτερη χημεία».

Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε ποιος παραγωγός την πίεζε να κάνει σεξ με το συμπρωταγωνιστή της. Η ίδια είχε αναφέρει στην αυτοβιογραφία της "The Beauty of Living Twice" το περιστατικό αλλά δεν είχε διευκρινίσει για ποιον μιλούσε. Όπως δήλωσε, όμως, ήταν ο Ρόμπερτ Έβανς που ήθελε να η Σάρον να έρθει πιο κοντά με τον Μπίλι Μπόλντουιν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Sliver», το 1993.

«Νομίζεις ότι αν τον πη**ξω θα γίνει καλός ηθοποιός; Κανείς δεν είναι τόσο καλός στο κρεβάτι», είχε γράψει το 2021 στο βιβλίο της και ανέφερε ότι ένιωθε ότι έπρεπε να είχαν προσλάβει έναν συμπρωταγωνιστή με ταλέντο που να μπορεί να γυρίσει μια σωστή σκηνή και θα θυμάται τις ατάκες του.

Τι συνέβη με τη Σάρον Στόουν και τον παραγωγό Ρόμπερτ Έβανς

Πριν λίγες ημέρες, στο podcast "Louis Theroux" την Δευτέρα, η Σάρον αναφέρθηκε ξανά στο σκηνικό: «Με κάλεσε στο γραφείο του. Είχε αυτούς τους πολύ χαμηλούς καναπέδες του '70, '80, οπότε ουσιαστικά ήταν σαν να καθόμουν στο πάτωμα, ενώ θα έπρεπε να είμαι στο γύρισμα».

«Γυρίζει, λοιπόν, νευρικά γύρω από το γραφείο του φορώντας γυαλιά ηλίου και μου εξηγεί ότι είχε κοιμηθεί με την Άβα Γκάρντνερ και θα έπρεπε να κοιμηθώ με τον Μπίλι Μπόλντουιν. Γιατί αν κοιμόμουν με το Μπίλι Μπόλντουιν, η ερμηνεία του θα βελτιωνόταν και έπρεπε να βελτιωθεί για την ταινία γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα», συνέχισε.

Η Στόουν εξήγησε ότι ο Έβανς πίστευε ότι το να κοιμηθούν μαζί θα έδινε στο ζευγάρι «καλύτερη χημεία» στην σκηνή και θα έσωζε την ταινία.

«Το πραγματικό πρόβλημα με την ταινία ήμουν εγώ γιατί ήμουν πολύ νευρική και όχι σαν μια αληθινή ηθοποιός που θα τον πή***ε και θα έφερνε τα πράγματα σε ισορροπία. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μαζεμένη».

Η Στόουν ανέφερε ακόμα ότι ήταν εκνευρισμένη με τους συντελεστές της ταινίας που δεν άκουσαν τις προτάσεις της σχετικά με ποιον να επιλέξουν για το ρόλο -όπως τον Μάικλ Ντάγκλας.

«Δεν χρειάστηκε να πη**ξω τον Μάικλ Ντάγκλας. Ο Μάικλ ερχόταν στη δουλειά και ήξερε πώς να πετύχει εκείνες τις σκηνές, πώς να πει την ατάκα και έκανε πρόβες και εμφανιζόταν. Τώρα ξαφνικά είχα βρεθεί σε μια "πρέπει να πη**ξω κάποιον" δουλειά».

Η διάσημη ηθοποιός είχε γράψει, επίσης, στο βιβλίο της ότι «τα αφεντικά της ταινίας μπορούν να πάνε να γαμ**ούν και να με αφήσουν έξω από όλο αυτό. Η δουλειά μου είναι να παίζω και το είπα».

© Youtube

Η αντίδραση του Μπίλι Μπόλντουιν

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Μπίλι Μπόλντουιν δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις της Σάρον Στόουν.

«Δεν είμαι σίγουρος γιατί η Σάρον Στόουν εξακολουθεί να μιλάει για μένα τόσα χρόνια μετά;» έγραψε στο Χ την Τρίτη. «Μήπως με γουστάρει ακόμα ή είναι ακόμα πληγωμένη μετά από τόσα χρόνια επειδή απέφυγα τις μεθόδους της;».

Και συνέχισε: «είπε στη φίλη της Τζάνις Ντίκινσον όταν τις συνάντησα στην πτήση επιστροφής στη Νέα Υόρκη μετά το δοκιμαστικό μου "θα τον κάνω να με ερωτευτεί τόσο πολύ που θα γυρίζει το κεφάλι του";;;»

«Λοιπόν, εγώ ξέρω "βρωμιές" για εκείνη που θα κάνει το δικό της κεφάλι να γυρίζει».

Μάλιστα, ο αδερφός του Άλεκ Μπόλντουιν, ανέφερε ότι είχε κι εκείνος τη δική του συνάντηση με τον Έβανς (ο οποίος απεβίωσε το 2019). Κατά τη διάρκειά του, ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι τον παρακάλεσε να του δώσει τον δημιουργικό έλεγχο της σκηνής σεξ ώστε να «μην χρειαστεί να φιλήσει τη Σάρον».

«Μήπως πρέπει να γράψω ένα βιβλίο και να πω τις πολλές, πολλές ενοχλητικές, κίνκι και αντιεπαγγελματικές ιστορίες που ξέρω για τη Σάρον; Ίσως έχει πλάκα», είπε.