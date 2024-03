Κέιτ Μίντλετον: 65 ημέρες γεμάτες θεωρίες συνωμοσίας σβήστηκαν με ένα βίντεο

Από την υποτιθέμενη απιστία και το νευρικό κλονισμό στην ανακοίνωση για καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον με ένα άκρως συγκινητικό βίντεο που ανέβηκε στα social media αποκάλυψε χωρίς φόβο και πάθος πώς διαγνώστηκε με καρκίνο.

Συγκεκριμένα ο όγκος βρέθηκε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε, στην αρχή της χρονιάς. Σε αυτή τη φάση, όπως η ίδια τόνισε αναρρώνει από το χειρουργείο και σύντομα θα ξεκινήσει τις χημειοθεραπείες.

Έτσι έβαλε τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας που ξεπηδούσαν καθημερινά σαν τα μανιτάρια και που τις έχουμε όλες συγκεντρώσει παρακάτω.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η τελευταία επίσημη εμφάνισή της Κέιτ Μίντλετον ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων στο Σάντριγχαμ, όταν είχε πάει στην εκκλησία μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τα παιδιά τους και με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Έκτοτε, δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Στις 17 Ιανουαρίου το παλάτι ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Στις 29 Ιανουαρίου τα βρετανικά ανάκτορα επανήλθαν με νέα ανακοίνωση, η οποία ανέφερε πως έλαβε εξιτήριο από το ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic και θα αναρρώσει στο Adelaide Cottage, στο Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με αυτήν θα αναλάμβανε και πάλι επίσημες υποχρεώσεις μετά το Πάσχα των Καθολικών, στις 31 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή λοιπόν που η Κέιτ Μίντλετον προσπαθούσε να ηρεμήσει και να εστιάσει μόνο στην ανάρρωσή της, οι θεωρίες συνωμοσίας έδιναν και έπαιρναν.

Σε αυτό... βοήθησε βεβαίως βεβαίως και το παλάτι που ποτέ δεν αποκάλυψε σε τι είδους επέμβαση υποβλήθηκε αλλά ούτε και παρείχε ενημερώσεις για την πορεία της υγείας της.

Ε, αυτό ήταν το πιο γόνιμο έδαφος για να βγουν στη δημοσιότητα... θεωρίες για απιστία, χωρισμό, για νευρικό κλονισμό αλλά και για το ότι πάσχει από τη νόσο του Κρον.

Και ανάμεσα σε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας είχαμε και το σκάνδαλο PhotoGate που πραγματικά μονοπώλησε το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις όλων.

Μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία εξέδωσαν «kill notice» για την οικογενειακή φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον με τα παιδιά της που δημοσίευσε το παλάτι στις 10 Μαρτίου με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας.

Αμέσως μετά έγινε γνωστό πως την είχε «πειράξει» η ίδια η Κέιτ με μήνυμά της στα social media -ζήτησε συγγνώμη και υποστήριξε ότι της αρέσει να κάνει φώτοσοπ- και αφού οι χρήστες στο διαδίκτυο είχαν ανακαλύψει πάνω από 16... ασάφειες.

Λίγες ημέρες πριν η Sun έφερε στο φως της ένα βίντεο και μια φωτογραφία με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας να ψωνίζουν ντυμένοι σπορ σε κατάστημα βιολογικών προϊόντων στο Ουίνδσορ -απέχει 1,5 χλμ περίπου από το Adelaide Cottage.

Και τα δύο τα τράβηξε ο 40χρονος Νέλσον Σίλβα, ο οποίος το περασμένο Σάββατο είχε για shopping therapy στο Windsor Farm Shop, όταν, έπεσε πάνω τους.

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery - and she's looking great! Watch it here: https://t.co/zJALDJ05BV https://t.co/zJALDJ05BV