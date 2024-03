Η Ολίβια Κόλμαν έπαιξε στη Barbie αλλά δεν την είδε ποτέ κανείς - Ο λόγος που κόπηκε η σκηνή

Πάντως αποκάλυψε ότι πληρώθηκε κανονικά

ΟΚ, η Ολίβια Κόλμαν, η φανταστική ηθοποιός που μας έρχεται από την Αγγλία με τα πολλά βραβεία στην κατοχή της- ανάμεσά της και το Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου για την Ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου- θα έκανε ένα πέρασμα από την ταινία Barbie.

Ναι, κι όμως. Την αποκάλυψη αυτή έκανε η Έλεν Μίρεν -έχει το ρόλο της αφηγήτριας - σε συνέντευξή της, προκαλώντας σε όλους απίστευτη έκπληξη.

«Ήταν μια πολύ αστεία σκηνή με την Ολίβια Κόλμαν να παριστάνει τη μεθυσμένη και τις δυο μας να συγκρουόμαστε για το ποια είναι η πραγματικά μεγάλη κυρία των Βρετανών ηθοποιών», είπε, σύμφωνα με το Variety.

Και κατόπιν πρόσθεσε: «Έρχεται και προσπαθεί να αναλάβει το ρόλο του αφηγητή και εγώ έπρεπε να την αποκρούσω».

