Κέιτ Μίντλετον: «Όλα δείχνουν ότι έχει καρκίνο του παχέος εντέρου», δηλώνει βασιλικός αναλυτής

Τι αποκάλυψε δημοσιογράφος και βασιλικός εμπειρογνώμονας σε συνέντευξή του

Μόλις λίγες μέρες έχουν περάσει από τη στιγμή που η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Στο συγκινητικό της βίντεο, γνωστοποίησε πως ο όγκος βρέθηκε κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε πριν μερικούς μήνες. «Τον Ιανουάριο έκανα μία χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στο Λονδίνο και, εκείνη την περίοδο, πιστεύαμε ότι δεν ήταν καρκίνος. Το χειρουργείο πήγε καλά. Ωστόσο, οι εξετάσεις που έγιναν μετά, βρήκαν ότι ο καρκίνος ήταν εκεί», είπε – μεταξύ άλλων.

Κι ενώ ούτε η ίδια, ούτε το Παλάτι έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή του καρκίνου, ο κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη αποκτά συνεχώς νέα ερωτήματα σχετικά με την υγεία της Κέιτ Μίντλετον. Τις τελευταίες ώρες, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι δηλώσεις του δημοσιογράφου και βασιλικού εμπειρογνώμονα Μαρκ Ρος, ο οποίος σε συνέντευξή του μίλησε για τη μορφή του καρκίνου από την οποία διαγνώστηκε.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο περιοδικό «Gala» ο ίδιος τόνισε: «Κανείς δεν το περίμενε. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το Παλάτι του Κένσινγκτον είπε ψέματα, διότι είχε αποκλείσει την ιδέα του καρκίνου. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να είχαν βιαστεί τόσο πολύ να διαψεύσουν τον καρκίνο. Για άλλη μια φορά, επρόκειτο για ένα επικοινωνιακό λάθος, που οφείλεται στο νεαρό της ηλικίας των συμβούλων ή απλώς στην έλλειψη εμπειρίας τους».

Στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου, ο Μαρκ Ρος αποκάλυψε ότι «σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, όλα δείχνουν ότι έχει υποβληθεί σε υστερεκτομή και πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου. Όπως εξήγησε, η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο σπίτι, χωρίς να χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο με την επεξεργασμένη φωτογραφία, τόνισε πως η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν θα έπρεπε να ζητήσει ποτέ συγγνώμη. «Μετά το σκάνδαλο της ρετουσαρισμένης φωτογραφίας, κάτι έπρεπε να γίνει. Πιστεύω ειλικρινά ότι δεν έπρεπε ποτέ να ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι αντάξιο της θέσης της, δεν είναι αντάξιο μιας μελλοντικής βασίλισσας. Η Ελισάβετ Β' δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη», τόνισε. Ερωτηθείς πότε θα επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντά της, ο ίδιος εκτίμησε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να γίνει αυτό τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο και αυτό να είναι στις βασιλικές ιπποδρομίες στο Άσκοτ.

Στο μεταξύ, σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη για τους καθολικούς, ο βασιλιάς Κάρολος απευθύνθηκε στον λαό της Βρετανίας, με αφορμή την παραδοσιακή λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Worcester. Αν και ο ίδιος απουσίαζε, απευθύνθηκε στον κόσμο με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Υπενθυμίζουμε ότι ο Κάρολος ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, και τώρα εξέφρασε τη «μεγάλη λύπη» που δεν μπόρεσε να παραστεί τη λειτουργία. «Η σημερινή λειτουργία (Royal Maundy) έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου», τόνισε.

#BREAKING: King Charles has released his Easter message.



The pre-recorded audio clip was broadcast at the Royal Maundy service at Worcester Cathedral. #9News pic.twitter.com/9ELEtwbcUM