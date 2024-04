Αν είσαι φαν του Χάρι Στάιλς τότε ίσως σε περιμένει μια θέση εργασίας στο χωριό του

Τι πρέπει να διαθέτεις για να σε επιλέξουν και να ξεκινήσεις δεύτερη καριέρα

Αν σου αρέσει ο Χάρι Στάιλς και τον ξεχωρίζεις από τα υπόλοιπα μέλη της παγκόσμιας show biz, τότε αυτό το άρθρο σε ενδιαφέρει απόλυτα.

Συγκεκριμένα η γενέτειρα του τραγουδιστή, τo χωριό Χολμς Τσάπελ στην κομητεία Τσεσάιρ της Αγγλίας, εξαιτίας των πολλών νεαρών επισκεπτών που συρρέουν από όλο τον κόσμο αναζητά ξεναγούς που θα τους συνοδεύουν.

A small Cheshire village is on the hunt for Harry Styles experts to lead tours for fans eager to see where the star grew up



