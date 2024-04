Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοίρασε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στο προσωπικό της σειράς, «Bupkis» μετά την ακύρωσή της

Μετά την αποχώρησή του ακυρώθηκε ο καινούργιος κύκλος και δεν ήθελε να τους πάρει στο λαιμό του

Η αποχώρηση του Πιτ Ντέιβιντσον από τη σειρά, «Bupkis» ήταν η αιτία για να ακυρωθεί και να μην πάρει το πράσινο φως για τη νέα σεζόν.

Ο ίδιος όμως, σύμφωνα με το TMZ μοίρασε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό - εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια- σε όσους εργάζονταν, αφού δεν ήθελε με τίποτα να τους αφήσει ξεκρέμαστους και να τους... πάρει στο λαιμό του με την επιλογή του αυτή.

Πρόκειται για μια ημίωρη ημι-αυτοβιογραφική κωμωδία και στην οποία πρωταγωνιστούσαν εκτός από τον ίδιο η Ίντι Φάλκο και ο Τζο Πέσι.

